Gmail vil bruke logoer for å redusere phising

Google skal prøve ut en sikkerhetsfunksjon i Gmail som viser autentiserte logoer som et slags digitalt stempel for å bekrefte at e-post kommer fra logoens avsender. Funksjonaliteten bruker Brand Indicators for Message Identification (BIMI)-standard, som slo seg til Google i fjor, og vil bli testet ut de kommende ukene, skriver The Verge.

Ifølge Google kan autentisering med BIMI gjøre mottakere av en e-post langt mer sikre på opphavet til e-posten, som igjen vil gjøre det vanskeligere for scammere å lure folk til å trykke på lenker eller oppgi personlig informasjon. Sammen med BIMI vil også Google bruke en annen funksjon ved navn DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance), som i korte trekk prøver å hindre folk fra å endre «fra»-adressen i e-poster for å utgi seg for å være noen de ikke er.

Som et verifisert-merke for e-post

Funksjonen minner mye om «verifisert»-funksjonen man kan kjenne igjen fra sosiale medier, som brukes av blant annet kjente selskaper og kjendiser. Google bruker to sertifikasjons­autoriteter for å validere hvem som eier en spesifikk logo: Entrust Datacard og Digicert. Google ønsker å gjøre BIMI mer tilgjengelig for ulike selskap de kommende månedene.

I tillegg til å prøve ut BIMI har også Google avduket en rekke andre sikkerhetstiltak for både videokonferanser og chat. Dette bare kort tid etter vi fikk vite at Gmail blir tett integrert med både Meet, Chat, og resten av G Suite.

Google Meet får nye funksjoner for å sikre møter. Uinviterte gjester har ikke lenger mulighet for å prøve å bli med i et møte igjen etter å ha blitt kastet ut, og brukere vil også bli blokkert hvis de prøver å be om å bli med i et møte etter å ha blitt avvist flere ganger. Verter for møtene har nå også flere muligheter til å kontrollere hvem og hvordan man kan bli med i et møte, og om de har mulighet til å bli med i chatten eller presentere.