Gmail blir tett integrert med både Meet, Chat og resten av G Suite

Google har i mange år blitt kritisert for å selskapets mange og lite vellykkede forsøk på å tilby kommunikasjonstjenester. Strengt tatt er det bare Gmail som har vist seg levedyktig over tid.

Derfor er det ikke unaturlig at Gmail blir den nye sentralen for de viktigste kommunikasjonstjenestene til Google – meldingstjenesten Chat og videomøtetjenesten Meet, i tillegg til eposttjenesten selvfølgelig.

En del spor av dette har vi sett en stund allerede, i tillegg til rykter om at noe er i vente. I venstre webutgaven av Gmail har det for lengst dukket opp felter for både Chat- og Meet-handlinger. Egne snarveier for dette skal snart komme til Gmail-appene for Android og IOS.

Dette skriver Google i et blogginnlegg, som tar for seg hvordan selskapets kommunikasjons- og produksjonstjenester som bli langt mer integrerte.

I første rekke for G Suite-brukerne

Det er en vesentlig forskjell på Chat-tjeneste til Google, avhengig om man er G Suite-bruker eller ikke. Chat-tjeneste som vanlige Google-brukere har tilgang til, er den eldre Google Hangouts-tjenesten.

G Suite-brukere har derimot tilgang til Google Chat, som Google lanserte i 2018 under navnet Hangouts Chat. Dette er en samarbeidstjeneste som har fellestrekk med Slack og Microsoft Teams.

Det Google nå forsøker å gjøre, handler først og fremst om G Suite-brukerne, for å gjøre deres arbeidsområde mer sømløst og integrert.

Grupperom

En vesentlig egenskap her er «Rooms», altså rommene som Google Chat-brukerne kan opprette, omtrent som kanalene i Slack. I disse skal brukerne nå kunne legge til delte filer og gjøremål, noe som skal gjøre dem mer egnet for langsiktige prosjekter.

Det er også mulig å invitere eksterne brukere til disse rommene, slik som konsulenter eller andre samarbeidspartnere.

Opprett gjøremål inne i et Google Chat-rom uten å måtte gå ut av Gmail. Skjermbilde: Google

Alt på ett sted

Tanken er at man aldri skal behøve å forlate Gmail-brukergrensesnittet. Selv når man åpner dokumenter for å redigere dem i samarbeid med de andre deltakerne, er man i Gmail og eposten er bare ett klikk unna.

Fra en chat kan skal brukeren raskt kunne hoppe inn i en videosamtale, videresende en chat-melding til innboksen, opprette et gjøremål fra en chatmelding, uten å måtte gå over i annet brukergrensesnitt og dermed komme ut av flyten.

En annen nyhet er at det via søket i Gmail også vil bli mulig å søke etter Chat-meldinger.

På lenger sikt skal det blant annet mulig med bilde-i-bilde-videosamtaler direkte i Gmail, og integrasjon av Google Meet i innholdsverktøy som Docs, Sheets og Slides.

Ikke ferdig ennå

Google skriver ingenting i blogginnlegget om når disse nyhetene vil bli tilgjengelige, men kommer trolig til å fortelle mer om det hele under neste ukes Google Cloud Next ’20: OnAir-arrangement, som handler om produktivitet og samarbeid.

Ifølge The Verge skal endringene bli tilgjengelige allerede denne uken som «early access preview» til en del G Suite-kunder. Endringene vil bli rullet ut til resten av G Suite-kundene senere i år. Det er ikke klar om eller hvordan Google vil gjøre tilsvarende endringer i forbrukerutgaven av Gmail.