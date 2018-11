Godkjent av myndighetene: Elon Musk skal bygge Internett i verdensrommet som gir hver bruker én gigabit per sekund

Tesla- og SpaceX-grunnleggeren Elon Musk er en mann med store ambisjoner, og blant planene hans er å bygge et satellittbasert nettverk i verdensrommet for å spre Internett Internett. Nå har dette store prosjektet kommet ett steg nærmere realisering.

Som blant andre Ars Technica melder fikk SpaceX nylig godkjennelse av FCC, som representerer de amerikanske kommunikasjonsmyndighetene, til å sende 7518 bredbåndssatellitter ut i rommet.

Andre godkjennelsesrunde

Musk og SpaceX har allerede fått godkjennelse til oppskytning av 4425 satellitter, noe som skjedde i vår, og med denne nye godkjennelsen har resten av prosjektet i praksis nå fått grønt lys.

I pressemeldingen som omhandler den ferske godkjennelsen skriver FCC at SpaceX nå er sikret fleksibilitet til å støtte en lang rekke bredbånds- og kommunikasjonstjenester for både privatpersoner og kommersielle/profesjonelle brukere globalt.

De 7518 satellittene som nylig ble godkjent er såkalte VLEO-satellitter (very low earth orbit), som vil gå i bane rundt Jorden i en høyde på mellom 335 og 346 kilometer. De skal benytte frekvensbåndet 37,5 - 42 GHz for kommunikasjon fra rommet til bakkestasjoner, og 47,2 - 50,2 GHz for kommunikasjonen som går den andre veien.

Den forrige godkjente konstellasjonen på 4425 satellitter vil befinne seg høyere oppe i en høyde på mellom 1110 og 1325 kilometer.

Én gigabit per sekund

Satellittene vil benytte seg av en såkalt «phased array»-løsning, som innebærer at antennene kan «styre» strålene for å konsentrere dem der behovet er størst, med små mottakere på bakken som kan spore satellittene kontinuerlig.

SpaceX har tidligere sagt at satellittsystemet, som for øvrig har fått navnet Starlink, vil være i stand til å levere en båndbredde på én gigabit per sekund per sluttbruker etter at det har kommet på plass og blitt optimalisert.

Tanken med prosjektet er altså å gi brukere flere alternativer innen høyhastighets Internett, og å spre nettet til flere deler av verden, blant annet i områder hvor øvrig infrastruktur er dårlig utbygd.

Som Reuters meldte forrige måned har SpaceX planer om å sende opp satellittene i ulike faser helt frem til og med år 2024, men målet er at systemet skal kunne benyttes allerede i 2020. Akkurat på hvilken måte vi får dra nytte av prosjektet gjenstår å se.

Facebook har for øvrig prøvd å stable et lignende prosjekt på beina, da med droner i stedet for satellitter, men denne satsingen ble lagt ned i sommer.

