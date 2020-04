Google-annonsører må snart identifisere seg

Google skal gjøre det mulig for nettleserbrukere å se hvem som faktisk står bak annonser som leveres gjennom selskapets annonsetjenester. Illustrasjon: Google

Google skal gradvis innføre et krav om at selskaper og andre aktører som bruker selskapets annonsetjenester, må bevise hvem de er. Dette for at brukere av nettsteder og tjenester som viser annonser fra disse annonsetjenestene skal kunne se hvem som faktisk står bak en gitt annonse.

I et blogginnlegg skriver Google at annonsørene må framlegge personlig identifikasjon, papirer på virksomhetsregistrering eller annen informasjon som beviser hvem de og i hvilket land de er virksomme.

Kan gjøre det vanskeligere for svindlere

Google skriver at denne informasjonen vil gi publikum mulighet til å gjøre mer informerte valg, og at det vil kunne bidra til et sunnere annonseøkosystem, fordi identifiseringen skal gjøre det vanskeligere for svindlere å forfalske opplysningene om hvem som står bak annonsekampanjene.

Den nye ordningen vil bli rullet ut gradvis. Annonserører i USA vil bli verifisert først, og det ventes at det vil ta flere år før den er fullført. Men fra sommeren av vil brukere av tjenestene kunne begynne å få tilgang til annonsørinformasjonen når de klikker på annonsevalgfeltet i annonsene.

Google innførte en tilsvarende ordning for politiske annonsører i 2018. Den gjelder nå i 30 land.