Google-ansatte sier opp i protest mot Kina-sensur

Det melder flere utenlandske medier.

Ifølge Buzzfeed har sju ansatte levert sin oppsigelse på grunn av selskapets manglende åpenhet om prosjektet som kalles «Dragonfly».

Google trakk sin søkemotor fra det kinesiske marked for åtte år siden på grunn av sensur og hacking. Den nye søkemotoren skal ifølge Tech Times unnlate temaer som den kinesiske regjeringen mener har «sensitivt innhold», som demokrati, talefrihet og menneskerettigheter.

Et tap av verdier

En av de ansatte som har sagt opp er Jack Poulson som har jobbet for Google siden mai 2016.

– Jeg ser vår hensikt til å gi etter for sensur- og overvåkingskrav i bytte mot tilgang til det kinesiske markedet, som et tap av våre verdier og vår statlige forhandlingsposisjon over hele verden, skrev han i sin oppsigelse gjengitt av The Intercept.

Ber om åpenhet

I tillegg til oppsigelser har 1.400 ansatte undertegnet et brev levert til Googles ledelse. I brevet heter det at utviklingen av en søkemotor spesielt tilpasset Kinas ønske om sensur og kontroll, reiser moralske og etiske spørsmål rundt det arbeidet de utfører, skriver New York Times.

Google har ikke kommentert oppsigelsene eller det nye prosjektet, som ble gjort kjent for offentligheten av en varsler.