Arbeidet med neste Android-versjon er godt i gang, og i går ettermiddag kom Google med en første betaversjon av Android Q. Den kan så langt kjøres på alle de tre generasjonene av selskapets Pixel-mobiler, samt i Android Emulator. Den sistnevnte er tilgjengelig for alle gjennom Android Studio.

Det er planlagt i alt seks betaversjoner før den endelige utgaven av Android Q blir lansert i tredje kvartal i år.

Ingen store overraskelser

Foreløpig er det ingen virkelig store overraskelser å spore i den kommende versjonen. Det meste handler om mindre forbedringer og nyheter som allerede har vært ventet. En hel del handler om å gi brukeren mer kontroll over egne data.

Blant det som overhodet ikke er overraskende, er at Android nå får innebygd støtte for enheter med brettbare skjermer. Allerede finnes det flere slike enheter på markedet.

En tenkt snarvei til et eget panel for nettverksinnstillinger i Chrome. Illustrasjon: Google

Det skal gjøres enklere både å dele innhold og å endre relevante systeminnstillinger uten å måtte forlate appen man er i. Det sistnevnte gjøres med Settings Panels, som er en del av appen, hvor utvalgte systeminnstillinger er tilgjengelig. I for eksempel en nettleser kan det være naturlig at det finnes en snarvei til nettverksinnstillingene. Se illustrasjonen til høyre.

Wifi

Android Q vil inkludere en rekke forbedringer knyttet til trådløse nettverksforbindelser, og da ikke minst wifi.

Dette inkluderer bedre sikkerhet gjennom støtte for WPA3 og Enhanced Open, utvidede muligheter for P2P-forbindelser med IoT-enheter, samt bedre ytelse i visse tilfeller.

Android Q skal ha innebygd støtte for mer fotofunksjonalitet, inkludert funksjoner knyttet til bokeh og annen dynamisk justering av dybden.

På videosiden kommer det ikke overraskende støtte for AV1-kodeken, i tillegg til lydkoden Opus og HDR-videokodeken HDR10+.

På grafikksiden skal det tilbys en OpenGL-driver for enheter som bygger på Vulkan, med eksperimentell støtte for abstraksjonslaget ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) på toppen av Vulkan. ANGEL ble opprinnelig utgitt for å oversette OpenGL ES-kommandoer til Direct3D 9 API-kall. Versjonen bygges inn i Android Q skal gjøre det mulig for OpenGL ES-baserte spill og apper å utnytte de fordelaktige egenskapene i Vulkan, samtidig som at ANGEL skal tilby en leverandøruavhengig implementering av OpenGL ES på tvers av Android-enhetene.

Personvern

Det skal innføres nye tillatelser for appenes tilgang til brukerens filer på Android-enhetene. Det vil være separate tillatelser for lydfiler, foto- og videofiler, samt for nedlastede filer. Ingen apper vil få direkte tilgang til nedlastede filer, men må be brukeren velge filen ved hjelp av systemets innebygde filvelger.

Brukerne skal også i større grad kunne bestemme når appene skal få tilgang til enhetens posisjon. Fram til nå har man bare kunne velge mellom å gi tilgang eller å avvise tilgang. I Android Q skal det i tillegg være mulig begrense tilgangen, slik at apper kun kan registrere posisjonen når de er i aktiv bruk og kjøres i forgrunnen. Dette kan hindre apper i kontinuerlig å overvåke hvor brukeren beveger seg.

Vanskeligere å kjenne igjen

Google lover å begrense appenes tilgang til identifikatorer som gjør det mulig å gjenkjenne enheten, og som ikke kan resettes. Dette inkluderer blant annet serienummeret til enheten og IMEI-nummeret.

I tillegg skal enheten oppgi en ny og vilkårlig MAC-adresse hver gang den kobles til et annet wifi-nett. Dette er også mulig i Android 9 Pie, men er ikke aktivert som standard.

Mange av disse nyhetene kan påvirke hva eksisterende apper får tilgang til. Det kan derfor være nødvendig for utviklere å endre enkelte apper før Android Q blir lansert. Flere detaljer om hva app-utviklere må ta hensyn til når den nye versjonen kommer, finnes her.

Det er ikke nødvendigvis slik at betaversjonen som nå er tilgjengelig, avslører alle nyhetene som Android Q skal komme med. Trolig vil flere bli avslørt under utviklerkonferansen Google I/O i begynnelsen av mai.

Les også: Google krever nå at Android-enheter sikkerhets­oppdateres i minst to år