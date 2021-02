Google avslørte nettskytallene for første gang

For første gang har Google-eier Alphabet offentliggjort kvartals- og årsresultater som spesifiserer hvordan selskapets nettskyvirksomhet faktisk gjør det. Tallene viser at det så langt ikke er noen lønnsom virksomhet. Den har gått med milliardunderskudd i alle fall i de tre siste årene. Underskuddet har vokst fra 4,3 milliarder dollar i 2018 til 5,6 milliarder dollar i 2020.

Det betyr ikke at ting ikke går som planlagt. Ifølge The Register fortalte Alphabet-ledelsen under presentasjonen at selskapet investerer tungt i blant annet datasentre og produkter for å posisjonere selskapet på tvers av både bransjer og steder.

Derfor er nok omsetningstallene de mest interessante, og de går rett til værs. Fra fjerde kvartal i 2019 til fjerde kvartal i 2020 økte Google Cloud-omsetningen fra 2,6 til 3,8 milliarder dollar, en vekst på 46,5 prosent.

Nettskyomsetningen til Google i hele 2020 var på 13 milliarder dollar, opp fra 8,9 milliarder dollar. Også det en vekst på drøyt 46 prosent.

Amazon Web Services

Google Cloud er en utfordrer i nettskymarket, hvor det fortsatt er Amazon Web Services (AWS) som er den ledende leverandøren, foran Microsoft Azure.

Ifølge Amazons nyeste regnskapstall omsatte AWS for 35,0 milliarder dollar i fjor, 2,7 ganger så mye som Google Cloud. Dette var nesten ti milliarder mer enn i 2019, tilsvarende en vekst på 36,5 prosent. Men Amazon tjener betydelige beløp på selskapets nettskyvirksomhet. Driftsinntektene økte fra 7,3 til 9,2 milliarder dollar fra 2019 til 2020.

Microsoft Azure

Microsoft Azure utpekes av blant annet Canalys som den største utfordreren til AWS. Tallene er dog estimater, for Microsoft oppgir ikke separate omsetningstall for Azure. I stedet er dette inkludert i posten «Intelligent Cloud», som også blant annet omfatter serverprodukter som Windows Server og SQL Server, Github-tjenester og konsulenttjenester.

Omsetningen innen Intelligent Cloud-segmentet vokste fra 11,9 til 14,6 milliarder dollar fra siste kvartal i kalenderåret 2019 til samme kvartal i kalenderåret 2020, en vekst på 23 prosent. Samtidig økte driftsinntektene på dette området fra 4,5 til 6,5 milliarder dollar. Ifølge Microsoft er det spesielt Azure som har bidratt til dette økningen, ved at omsetningen av Azure-tjenester isolert sett økte med 50 prosent i perioden. Men som nevnt har ikke Microsoft oppgitt hvor mye dette faktisk utgjør i dollar.

På samme tid har Microsoft økt driftsutgiftene innen dette segmentet med 12 prosent, tilsvarende 436 millioner dollar. Det meste av dette skyldes investeringer i Azure.