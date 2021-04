Ville «ødelegge» internett med bomber – kan få 20 år i fengsel

Det finnes som kjent mange ondsinnede aktører på internett, men noen drar sine destruktive intensjoner vel langt. En mann er nå siktet for å ha planlagt å gå til fysisk angrep mot en viktig del av internettets infrastruktur, rapporterer blant andre avisen The New York Times.

Mannen, bosatt i den amerikanske delstaten Texas, ble arrestert torsdag forrige uke for å ha planlagt et bombeangrep mot et av datasentrene til Amazon Web Services (AWS).

Ville slå ut «70 prosent av internett»

Personen skal ha frekventert et forum på nettet, hvor han ga uttrykk for voldelige intensjoner som i sin tur ble rapportert av en annen bruker. Mannen ble senere pågrepet etter å ha kjøpt det han trodde var eksplosiver fra en sivilkledd FBI-agent som var involvert i etterforskningen.

Ifølge påtalemyndighetene skal personen ha vært i kryptert dialog med andre aktører via meldingsappen Signal, hvor han blant annet tilkjennegjorde sin intensjon om å «slå ut 70 prosent av internett».

Etter arrestasjonen ble det i mannens hus blant annet funnet kart, notater, parykker, masker og våpen som skulle benyttes i aksjonen.

– Vi står i gjeld til de bekymrede borgerne som stod frem og rapporterte den siktedes alarmerende retorikk på nettet. Ved å flagge innleggene hans til FBI kan denne personen ha reddet livene til et antall tech-arbeidere, heter det i pressemeldingen fra det amerikanske justisdepartementet.

Dersom han blir dømt risikerer han opptil 20 år i fengsel.

Trolig politisk motiv

Det skal være Amazon Web Services' datasenter i delstaten Virginia mannen ville ramme med bombeangrepet sitt, et datasenter han mente tilbød tjenester til FBI, CIA og andre statlige institusjoner.

Motivet ser med andre ord ut til å ha vært politisk. Dette underbygges av at at den siktede fortalte en FBI-agent at han hadde deltatt i den mye omtalte stormingen av Capitol Hill tidligere i år, og at han hadde med seg et våpen i bilen. Han skal imidlertid ikke ha entret bygningen.

Hvorvidt den planlagte bombeaksjonen ville ha slått ut 70 prosent av internett, er nok tvilsomt. Amazon Web Services står riktignok totalt sett for en stor andel av den samlede infrastrukturen som internet er avhengig av, men disponerer en rekke datasentre som er plassert over hele verden.

Ifølge nettstedet Statista har AWS en markedsandel på 32 prosent av det samlede, globale, skymarkedet og ligger dermed langt foran konkurrentene. Amazon brukes som webhosting-tilbyder for 5,8 prosent av alle nettsider, ifølge w3techs.