Mange har nå blitt vant til å ta russiske uttalelser om krigen i Ukraina med flere never salt, men man bør ikke stole blindt på det som kommer fra ukrainsk side heller. Et slikt tilfelle viste seg tydelig mandag denne uken.

Da publiserte det ukrainske forsvaret et twitterinnlegg hvor det hevdes at Google nå viser satellittbilder av russiske utskytningsstasjoner, missilbaser, kommandoposter og hemmelig deponier, uten den uskarpheten som ofte legges på satellittbilder og flyfoto av skjermede områder.

⚡️GOOGLE MAPS ВІДКРИВ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКОВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ РОСІЇ.

Тепер кожен може побачити різноманітні російські пускові установки, шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти та секретні полігони з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель. pic.twitter.com/i75wR8Efwo — Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 18, 2022

Google gjør iblant utvalgte satellittbilder utydelige i karttjenesten, trolig på forespørsel fra det enkelte lands myndigheter. For eksempel er det ikke mulig å se noen detaljer fra den delvis militære Herákleion-lufthavnen på Kreta i Google Maps. Dette til tross for at lufthavnen er godt synlig i de tilsvarende satellittbildene i Bing Maps.

Har ikke blitt gjort nylig

Flere medier, blant annet Ars Technica og The Moscow Times, publiserte mandag saker basert på den ukrainske twittermeldingen. Begge sakene har i ettertid blitt oppdatert med at Google avviser at det nylig har blitt gjort noen endringer, noe blant annet The Verge har en egen sak om.

Tanken til mange har nok vært at siden Google i stor grad har trukket seg ut av Russland, så behøver ikke selskapet lenger forholde seg til slike avtaler om sensur. Men tilsløringen av bildene skal ha blitt fjernet allerede lenge før Russland invaderte Ukraina.

Dermed er det altså fullt mulig å se russiske militærinstallasjoner i Google Maps med full oppløsning, for eksempel Nordflåtens ubåtbaser.

Russiske ubåter ved havnen i Gadzjijevo, ikke langt fra grensen til Finnmark. Faksimile: Google Maps

Det er ingen grunn til å tro at bildene i Google Maps – uansett kvalitet – har noen betydning for Nato, som har tilgang til militære rekognoseringssatellitter som kan ta bilder som er betydelig mer høyoppløste enn det som tilbys i sivile tjenester.