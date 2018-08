Google avviser rapport om massiv datainnsamling

En gruppe ledet av Vanderbilt University-professoren Douglas Schmidt kom denne uken med en rapport om hvor mye data Google egentlig samler inn om brukerne av selskapets mange og til dels mye brukte tjenester og produkter. Rapporten har blitt offentliggjort av mediebransjeorganisasjonen Digital Content Next.

Få er vel i tvil om at Google vet svært mye om brukerne, basert på hvordan de bruker selskapets mange ulike tjenester. Men ifølge forskerne er Googles datainnsamling langt mer omfattende enn det mange er klar over.

340 ganger i døgnet

Forskerne hevder blant annet at en Android-enhet med Chrome-appen åpen vil sende posisjonsinformasjon til Google 340 ganger i døgnet.

Mengden av slik passiv kommunikasjon med Googles servere skal øke betydelig dersom brukeren begynner å bruke enheten, for eksempel å flytte den rundt, besøke websider og bruke apper. Dette gjelder også dersom brukeren ikke benytter noen av de sentrale Google-appene.

Årsaken til dette er at Googles annonse-, statistikk- og publiseringstjenester benyttes av mange nettsteder og apper. Ifølge forskerne utgjorde dette 11,6 megabyte med data per dag.

Målingene er gjort med en enhet med Android 6.0, som forskerne hevder er den mest brukte Android-versjonen og viser til eksterne målinger. Det var den da også på et tidspunkt, men ikke nå lenger, ifølge Googles offisielle tall.

Også fra iOS

Også fra iOS-enheter hvor brukeren verken har noen Google-apper eller besøker noen Google-nettsteder, mottar Google masse data, ifølge rapporten. Men dette dreier seg kun om annonse-, statistikk- og publiseringstjenester.

Antallet ganger iOS-enhetene kommuniserer med Googles servere i løpet av en gitt tidsperiode, er tilsvarende som med Android. Men datamengden er omtrent halvparten så stor, opplyser forskerne.

Metodene

Forskerne skal ha tatt i bruk en håndfull ganske åpenbare metoder for å få oversikt over datainnsamlingen. Dette inkluderer verktøyet My Activity, som brukerne selv kan benytte for enten å få oversikt over egen bruk av blant annet Google søk-, kart- og eposttjenester, i tillegg til bruken av Android-apper, og verktøyet Takeout, som brukerne kan benytte til å laste ned, arkivere og eventuelt importere sine egne brukerdata fra Google, eventuelt også importere dem i andre tjenester.

Denne registreringen forutsetter at aktivitetslagringen ikke er deaktivert.

Forskerne har også avskåret og registrert trafikk mellom brukerenheten og Google-servere. Dette er trafikk generert av produkter fra Google eller tredjeparter.

I tillegg har forskerne studert Googles generelle og produktspesifikke personvernpolicyer og inkludert informasjon fra eksterne forskere som også har undersøkt Googles datainnsamlingsaktivitet.

Rapporten er på 53 sider og beskriver i detalj datainnsamlingen til mange av enkelttjenestene til Google.

Avvises

Overfor CNN avviser Google hele rapporten.

– Denne rapporten er bestilt av en profesjonell lobbygruppe i Washington DC, og er skrevet av et vitne for Oracle i deres pågående rettstvist med Google. Så det er ikke overraskende at den inneholder vilt misvisende informasjon, sier en talsperson for Google til CNN.

Selskapet har ikke oppgitt eksempler på hva som er galt i rapporten.

I søkelyset

Googles datainnsamling har på nytt kommet i søkelyset etter at Associated Press i forrige uke avslørte av Google lagrer posisjonsdata om mange Android-brukere selv om de har skrudd av posisjonsloggen. Dette har nå resultert i et søksmål mot selskapet.

Uansett om det er grunnlag for anklagene, vil slike saker bidra til negativ oppmerksomhet for Google. Det kan også føre til at personvernmyndighetene i blant annet EU på nytt vil etterforske om det dreier seg om lovbrudd.

Med personverkdirektivet GDPR iverksatt, er det helt nødvendig at selskaper som oppbevarer personopplysninger, er helt åpne om datainnsamlingen og bruken av disse dataene. Google har kanskje mer å gjøre på dette området, både når det gjelder informasjon selskapet tilbyr om innsamlingen, og ved å gjøre det enklere for brukerne å forstå hvordan de kan kontrollere den.

