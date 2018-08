Google saksøkt for ulovlig sporing

Avsløringen om at Google lagrer posisjonen til de av brukerne som benytter selskapets kart- og søketjenester på mobilene enheter, uavhengig av om posisjonsloggen er aktivert eller ikke, har resultert i et søksmål. Dette skriver blant annet Reuters.

Endret ordlyd

Etter at nyhetsbyrået Associated Press skrev om dette i forrige uke, har Google endret ordlyden på den engelskspråklige siden om administrasjon og sletting av posisjonsloggen, slik at det nå opplyses at innstillingen ikke påvirker andre posisjonstjenester på enheten, slik som Google Location Service og Find My Device, og at visse posisjonsdata kan bli lagret som en del av brukerens aktivitet i andre tjenester, som Search og Maps.

Det tilsvarende avsnittet i den norske utgaven av siden har ikke blitt endret.

Bak søksmålet står en mann fra San Diego, Napoleon Patacsil, som forsøker å få i stand et gruppesøksmål på vegne av amerikanske Android- og iOS-brukere som har skrudd av posisjonsloggingen.

Patacsil krever erstatning for det han hever er forsettlig brudd på Californias personvernlovgivning, samt inntrengning i menneskers personlige forhold.

En kopi av søksmålet finnes her.