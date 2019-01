Google ber amerikansk høyesterett vurdere sentrale spørsmål i API-striden med Oracle på nytt

Den tilsynelatende endeløse striden mellom Google og Oracle om førstnevntes bruk av API-et (programmeringsgrensesnittet) til Java i Android, er i gang med nok en runde. Striden startet i 2010, like etter at Oracle kjøpte Sun Microsystems og fikk med rettighetene til Java på kjøpet.

Oracle har kommet positivt ut av de siste rettsrundene, så nå vil Google få det amerikanske rettsvesenet til å omgjøre disse kjennelsene.

Høyesterett

I praksis står striden nå om hvorvidt om den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av Java-API-ene i Android kan anses som «rimelige bruk», og om disse egenskapene til API-er i det hele tatt verkshøyde. Selve kildekoden er det ingen tvil om at er beskyttet av opphavsrett. Men det er ikke den Google har kopiert.

Google har derfor bedt amerikansk høyesterett ta stilling til to spørsmål:

Om opphavsrettsbeskyttelse også gjelder programvaregrensesnitt Om saksøkers bruk av et programvaregrensesnitt i konteksten av å lage et nytt dataprogram, utgjør rimelig bruk.

– Akseptert i bransjen

Google mener utfallet av striden med Oracle og svarene rettsvesenet kommer med, vil ha vidstrakt betydning for IT-bransjen. Selskapet mener at standardiserte programvaregrensesnitt er viktig for innovasjonen innen programvareutviklingen. Selskapet viser til at dette ikke minst viste seg da det lanserte Android i 2008, noe som i stor grad bidro til langt større mangfold og konkurranse i smartmobilmarkedet, i tillegg til lavere priser.

– Vi bygger Android ved å følge IT-bransjens lenge aksepterte praksis med å gjenbruke programvaregrensesnitt, noe som tilbyr samlinger med kommandoer som gjør det enkelt å implementere felles funksjonalitet – på samme måte som at snarveier på pc-tastaturer, for eksempel at Ctrl+p gjør det enkelt å starte en utskrift, skriver Google i et blogginnlegg.

Selskapet viser til ulike seire som selskapet har hatt underveis i denne striden, blant annet en enstemmig jurykjennelse om at dets bruk av API-ene var rimelig bruk. Denne kjennelsen har senere blitt satt til side.

– Ingen nedkjøling

Oracle ønsker ingen ny runde i rettsvesenet og mener at Googles argumenter denne gang allerede har blitt nøye og grundig avvist.

– Den fabrikkerte bekymringen om innovasjon skjuler Googles virkelige ønske: at det gis fri mulighet til å kopiere det originale og verdifulle arbeidet til andre, slik det måtte passe selskapet og til betydelig økonomisk vinning, skriver Oracle i en kommentar til Googles søknad til USAs høyesterett.

Oracle mener blant annet skremmebildet om at det motsatte vil føre til en nedkjøling av innovasjonen, er en velkjent myte, og at innovasjonstakten ikke har gjort annet enn å akselerere siden forrige rettsrunde.

Selskapet mener derfor at USAs høyesterett nok en gang bør avvise forespørselen om fra Google om å behandle disse spørsmålene.

