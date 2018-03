Forkastet jurydommen: Det blir ny Java-rettssak mellom Oracle og Google

Det blir en tredje runde i opphavsrettsstriden mellom Oracle og Google om sistnevntes bruk av Java i Android. Ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit omgjorde tirsdag kjennelsen i rettssaken fra 2016 hvor juryen mente at Googles bruk av API-strukturen i Android er «rimelig».

Milliardkrav

Ankedomstolen konkluderte med det motsatte og har sendt saken tilbake til distriktsdomstolen i San Francisco, som må avgjøre hvor stor erstatning, om noen, Oracle skal få fra Google.

Oracle har tidligere krevd så mye som 8,8 milliarder dollar.

– Vi er skuffet over at retten reverserte juryens kjennelse om at Java er åpen og fri for alle. Denne typen dom vil gjøre apper og online-tjenester dyrere for brukerne, sier Patrick Lenihan, en talsmann for Google, til Reuters.

– Kjennelsen til The Federal Circuit opprettholder grunnleggende prinsipper om opphavsretten og gjør det klart at Google har overtrådt loven. Kjennelsen beskytter skapere og forbrukere fra ulovlig misbruk av deres rettigheter, sier sier Oracles sjefsadvokat, Dorian Daley, til Reuters.

Siden 2010

Striden mellom Oracle og Google startet allerede i 2010, bare åtte måneder etter at Oracle hadde kjøpt Sun og fikk Java med på kjøpet. Den første rettssaken kom opp i 2012. Den var en delvis seier for Google da de mest avgjørende anklagene mot Google ble avvist. Juryen svarte ikke på om den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av Java-API-ene i Android kan anses som «rimelige bruk».

Det siste var derimot det som skulle avgjøres i rettssaken i 2016, og da fikk Google fullt medhold.

Google har altså tapt flere ganger hos ankeinstansene, men har kommet best ut av begge jurysakene.

Hvor stor erstatning Oracle eventuelt kommer til å få, kan bli relatert til Googles inntekter fra Android, et operativsystem selskapet gir bort gratis. Det er likevel ingen tvil at Android, med flere milliarder brukere, har stor indirekte verdi for Google. Hvor stor verdi, er foreløpig ganske uklart, men det vil være et sentralt tema under den neste rettssaken.

Trolig vil det ikke ende der heller

– Dette handler om en viktig avgjørelse i spørsmålet om rimelig bruk. Det er veldig, veldig viktig for programvarebransjen. Jeg mener det kommer til å ende opp i høyesterett fordi Federal Circuit gjorde en veldig kontroversiell beslutning, sier Mark Schonfeld, en advokat hos Burns & Levinson i Boston, til Bloomberg.