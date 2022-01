Google ber om snarlig politisk løsning på cookie-floka

– Vil du ha et åpent, globalt internett, så vil du at EU og den amerikanske regjeringen snart blir enige om et nytt datarammeverk for å holde i gang tjenestene du bruker, skriver Googles juridiske direktør Kent Walker i et blogginnlegg.

Han håper politikerne vil komme til unnsetning. Google Analytics har vært i søkelyset denne måneden, etter at den første rettspraksisen på Schrems II har begynt å komme.

Først ut var det sentrale europeiske datatilsynet EDPS med et vedtak mot en av EU-parlamentets egne nettsider, kort etter kom et lignende vedtak fra Østerrike.

Dette er saken Ifølge den europeiske personvernforordningen, GDPR, kan persondata ikke overføres til land utenfor EU dersom de ikke kan garantere at de følger de samme reglene for beskyttelse av personopplysninger som EU. Slik skal europeiske borgere være trygge på at deres rettigheter ikke undergraves dersom dataene brukes eller lagres et annet sted i verden. Det er blant annet en utfordring med deling av data fra Europa til USA, all den tid amerikansk lovgivning gir myndighetene ganske vide rettigheter til å kreve data utlevert fra amerikanske selskaper. Da krever delingen særskilte avtaler. Derfor fikk EU og USA på plass en avtale, Privacy Shield, som skulle sikre trygg deling av data mellom Europa og USA. Schrems II slo fast at denne avtalen ikke var tilstrekkelig for å sikre europeernes personvern. Fersk rettspraksis viser at selv bruk av cookies fra amerikanske leverandør på et europeisk nettsted er problematisk.

Vedtakene kan vise seg å bli ei real floke for alle nettsted-eiere, som må gå gjennom egen bruk av cookies, Google Analytics og andre webanalyseverktøy.

Google på sin side frykter for økonomien.

– Dataflyten mellom USA og Europa ligger til grunn for store mengder handel, produksjon, media og andre tjenester, mener Google.

Aldri blitt bedt om å dele data med myndighetene

Vedtakene om Google Analytics legger til grunn at dataene om europeere ikke ligger trygt for amerikanske øyne, ettersom etterretningsmyndighetene når som helst kan kreve tilgang til data som lagres hos amerikanske selskaper.

Denne tilgangen er rent hypotetisk, mener Walker.

– Google har tilbudt Analytics-relaterte tjenester til globale virksomheter i mer enn 15 år, i all den tid har vi aldri mottatt den typen etterspørsel datatilsynet spekulerte om. Vi regner ikke med å motta det fordi et slikt krav neppe vil falle innenfor den relevante lovens snevre virkeområde, skriver han.

Google mener nok at de europeiske datatilsynene er mer katolske enn paven og understreker at Schrems II-kjennelsen ikke «påla en ikke-fleksibel standard der bare muligheten for eksponering av data til en annen regjering måtte føre til full stans i den globale dataflyten».

Ber om snarlig politisk løsning

– Risikoen er for høy – og internasjonal handel mellom Europa og USA for viktig for levebrødet til millioner av mennesker – til å mislykkes i å finne en rask løsning på dette overhengende problemet, skriver Walker.

Nå ber han om snarlig politisk løsning.

EU-kommisjonen og det amerikanske handelsdepartementet bør snarlig sette seg ned og lage en ny avtale som erstatter Privacy Shield og som løser floken, mener Walker.

En slik prosess vil trolig ta lang tid, og det er usikkert om amerikanske myndigheter vil være villige til å gi slipp på rettigheter som, slik amerikanerne ser det, kan være viktig for amerikansk sikkerhet.

Google har ikke gått ut med konkrete planer om å gjøre endringer i Google Analytics, som de mener er mer enn god nok til å beskytte personvernet til nettbrukere.

Om Google vil finne måter å beholde sin markedsposisjon på innenfor dagens lov- og avtaleverk, er derfor fortsatt uvisst.