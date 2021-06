Google bruker kunstig intelligens til å designe nye databrikker i rekordtempo – med mye bedre kvalitet 

Kunstig intelligens er en svært allsidig teknologi som kan brukes til det meste, og nå viser det seg at også maskinvaredesign kan føyes til den lange listen. Google bruker nemlig AI-baserte løsninger til å designe brikker – og det i et vanvittig tempo.

I et dokument publisert hos vitenskapsmagasinet Nature nylig (via The Verge) opplyser Google at de klarte å designe brikker på så lite som under seks timer ved hjelp av kunstig intelligens – en oppgave menneskelige ingeniører vanligvis bruker flere måneder på.

Kvalitetsmessig overlegne

I tillegg til den korte designtiden skal de AI-konstruerte brikkene ifølge Google også være knusende overlegne kvalitetsmessig, både når det gjelder energikonsum, ytelse og arealutnyttelse.

Søkemotorgiganten hevder at forskning på automatisering av brikkedesign nå har pågått i flere tiår uten nevneverdige fremskritt. Nå skal selskapet altså ha nådd en milepæl på feltet, gjennom en konkret, praktisk demonstrasjon.

Ironisk nok var det nettopp AI-brikker løsningen ble brukt til å designe.

– Vår metode ble brukt til å designe neste generasjon av Googles AI-akseleratorer og har potensial til å spare tusenvis av timer med menneskelig innsats for hver nye generasjon. Til sist tror vi at kraftigere AI-designet maskinvare vil fremskynde fremskritt innen kunstig intelligens og skape et symbiotisk forhold mellom de to feltene, skriver Google.

Hovedproblemet Googles løsning taklet, er «planløsningen» til brikkene, altså plasseringen av de ulike komponentene – en svært krevende oppgave og den primære årsaken til at man hittil ikke har lykkes med automatisering.

Trent opp med 10.000 brikkedesign

For å lage et system som klarte denne oppgaven, trente Google opp et såkalt nevralt nettverk med et datagrunnlag bestående av 10.000 ulike brikkeeksempler. Nettverket bruker en RL-algoritme (reinforcement learning) til å skille mellom gode og dårlige løsninger ut fra relevante faktorer som trådlengde, strømbruk og areal for å utlede det optimale designet.

Google har jobbet med problemet i lengre tid og omtalte AI-tilnærmingen til brikkedesignet blant annet i denne artikkelen på AI-bloggen sin for et års tid siden.

Magasinet Nature kaller fremskrittet en «viktig bragd» og peker på at teknologien potensielt kan bidra til å få fart på brikkeproduksjon generelt og gjøre det enklere for flere aktører å delta i produksjonen.

Per dags dato er brikkeproduksjon som kjent konsentrert hos noen ganske få aktører, hvorav noen av de største befinner seg i Asia – noe som igjen er en medvirkende årsak til den pågående brikkemangelen Digi.no har omtalt tidligere.

Hva slags betydning Googles AI-baserte løsning får for dette markedet i fremtiden, gjenstår å se.