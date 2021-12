Google bygger Android-emulator for Windows uten hjelp fra Microsoft

Til neste år kan du spille Android-spill på en Windows-PC, lover Googles Greg Hartrell i en uttalelse til The Verge.

Man skal også kunne sømløst bytte mellom å spille samme spill på telefon, nettbrett, chromebook eller Windows-PC, når verktøyet han snakker om er ferdig og lansert en gang i 2022. Hva som legges i «sømløst» her kan være litt uklart, men sannsynligvis er det snakk om å fortsette der man slapp, på en annen enhet, om man skulle ønske det. Helt sømløst som sådan er det med andre ord sannsynligvis ikke, men likevel praktisk og greit i forhold til dagens muligheter.

Appen skal visstnok ikke benytte seg av noen form for streaming av spillet.

Ifølge en annen Google-ansatt, talsperson Alex Garcia-Kummert, er det Google selv som har utviklet programvaren som gjør dette mulig. Nøyaktig hva som ligger til grunn for teknikken, som for eksempel hvordan den emulerer Android i Windows, er uklart. Vi tolker imidlertid uttalelsen dithen at Google her ikke har samarbeidet med Microsoft eller andre om utviklingen av den.

Appen skal kjøres direkte i Windows, og skal ifølge Hartrell støtte Windows 10 og over. Den skal heller ikke kreve noe funksjonalitet som er spesiell for Windows 11.

Andre aktører

Hvis dette høres kjent ut, så er det kanskje fordi flere andre aktører har luktet på lignende løsninger. Amazon, for eksempel, har inngått partnerskap med Microsoft for utviklingen av noen lignende, men da kun for Amazons spill. Googles løsning skal til sammenligning visstnok kunne kjøre apper fra Google Play, og ikke bare fra Amazon Appstore.

Microsoft selv har også jobbet med dette en stund på egen hånd, uten den helt store suksessen.

Et firma ved navn BlueStacks er også i gang, og har vært det en stund, men da med å kjøre Android-spill direkte i en nettleser i Windows.