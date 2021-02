Tilgjengelig for alle: Nå kan du kjøre flere Android-apper samtidig i Windows 10

I november ble det klart at Microsoft-appen Your Phone skulle få en ny funksjon som lar deg kjøre flere Android-apper samtidig i Windows 10. Hittil har funksjonen kun vært tilgjengelig for Windows Insidere, men nå er den rullet ut for alle brukere, melder MSPowerUser.

Funksjonaliteten er altså en utvidelse av Your Phone-appen som lar brukeren benytte opptil flere Android-apper side om side i egne, separate vinduer i Windows – uten at man trenger å åpne selve Your Phone-appen.

Kun for Samsung-mobiler

Som Microsoft opplyser i sin beskrivelse av funksjonen har den ennå noen begrensninger, deriblant at lyd fra appene ikke vil bli overført til Windows, men vil kun bli avspilt på mobilen. Det er også et krav at begge enhetene er på det samme WiFi-nettet.

Ikke minst er funksjonen kun kompatibel med utvalgte Samsung-mobiler, nærmere bestemt Galaxy-modellene S20, Note 20, Z Fold og Z Flip som har den såkalte Link to Windows-funksjonen på plass. De seneste oppdateringene for både Windows og Your Phone-appen bær også være på plass.

Da Your Phone-appen først ble kunngjort i 2018 bød den kun på muligheten til å bruke PC-en til å sende tekstmeldinger fra Android-telefonen, og tilgang til bilder tatt med med mobilen på PC-en.

Senere, i fjor, ble appens funksjonalitet utvidet med muligheten til å speile skjermen til Android-telefonen direkte på PC-en, slik at man kan bruke mobilen via PC-skjermen uten at man trenger å finne frem mobilen, dersom man skulle ha behov for det. Like etter kom også støtte for visning av mobilvarslinger i Windows.

Android-apper kan komme til Microsoft-butikken

Your Phone-appen (Din mobil) følger for ordens skyld med Windows 10 og brukes sammen med Android-mobilappen Your Phone Companion.

Det kan for øvrig se ut til at enda bedre Android-integrering i Windows er på vei. Som digi.no meldte i slutten av november har flere kilder hevdet at Microsoft jobber med en programvareløsning som gjør det mulig for brukere å laste Android-apper ned fra Microsoft Store-butikken og kjøre dem i Windows.

Ifølge kildene satser Microsoft på å komme med en offisiell kunngjøring av prosjektet i inneværende år, og lanseringen kan komme til høsten.