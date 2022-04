Markdown er i utgangspunktet et lett forståelig markeringsspråk for å legge til formatering samtidig som skriver ren tekst. Alt gjøres med relativt lett tilgjengelige tegn på tastaturet. For eksempel vil to asterisker (**) før og etter et ord bli tolket som at ordet skal vises som fet tekst. Et nummertegn (#) på en ny linje, etterfulgt av et nytt linjeskift, fører til at teksten man deretter skriver, blir gjort til en overskrift av den største typen (H1). Ønsker man i stedet hakket mindre overskrift (H2), kan man i stedet skrive to nummertegn (##).

Det finnes mange verktøy som støtter Markdown, enten på et grunnleggende eller utvidet nivå, eller med en eller annen dialekt eller delmengde av dette. Noen av de mest kjente i dag er kanskje Visual Studio Code, Discord og Slack.

Utvidet, men fortsatt veldig grunnleggende

Også Google Docs har lenge hatt en anelse støtte for Markdown, blant annet ved at en asterisk etterfulgt av et mellomromstegn automatisk gjøres om til det første punktet i en punktliste, men nå er støtte for mer Markdown-basert «autokorrektur» i ferd med å bli lagt til. Dette gjelder de nevnte titlene, men også blant annet fet og kursiv skrift, samt lenker.

Markdown-støtten vil ikke være aktivert som standard i Google Docs, men kan skrus på i dokumentsinnstillingene.