Snart skal også norske brukere kunne avslå eller godta informasjonskapsler med ett enkelt klikk, melder Google i et blogginnlegg.

– Et resultat av omstendig og dyptgående teknisk arbeid i den underliggende infrastrukturen fra vår side, skriver Sondre Ronander, presseansvarlig i Google Norge, på e-post til Digi.no.

Endringen innføres først i Frankrike, for «om ikke lenge» å rulles ut i resten av Europa.

Milliardbøter

I januar ble det kjent at det franske datatilsynet (CNIL) utstedte bøter til Google på 150 millioner euro, tilsvarende nær halvannen milliard kroner, for dårlige samtykkebokser.

Det ventes mange lignende vedtak i månedene som kommer, og personvernorganisasjonen None of Your Business (NOYB) har klaget inn hundrevis av nettsider for bruk av manipulativt design, ofte for manglende «avslå alle»-knapp i første brukergrensesnitt.

– Selv om de tilbyr en knapp for umiddelbart å akseptere informasjonskapsler, har nettstedene ikke implementert en tilsvarende løsning som gjør det mulig for brukeren å avslå informasjonskapsler like enkelt, skrev CNIL i en pressemelding om vedtaket og truet Google med dagbøter på én million kroner om problemet ikke var utbedret innen tre måneder.

Nå tilpasser Google egen infrastruktur og praksis for europeiske brukere.

– Snart kommer alle som besøker Søk og Youtube når de er logget ut, eller i inkognito-modus, til å se et nytt samtykke-alternativ, skriver produkteier Sammit Adhya i Google i blogginnlegget.

Endringen: En egen knapp for å avslå alle informasjonskapsler.

Men ifølge Google var det ikke enkelt.

Ikke bare en ny knapp

– Vi er nå ferdige med en fullstendig redesign av vår tilnærming, inkludert infrastrukturen vi bruker til å håndtere informasjonskapsler, skriver Adhya.

Ronander i Google Norge beskriver endringen som en rekonstruering av hvordan cookies fungerer, og han forteller Digi.no at arbeidet har tatt flere måneder. Blant annet måtte det til endringer i backend i selve søkemotoren, en operasjon som krever varsomhet.

– Oppdateringen innebar en omstrukturering av måten informasjonskapsler fungerer på på Googles nettsteder og krevde dype, koordinerte endringer i kritisk infrastruktur, skriver Adhya i bloggen.

Nå mener Google å ha møtt forventningene fra CNIL.

– Vi er trygge på at dette er riktig steg fremover og nok et bevis på at hver gang vi er blitt utfordret til å gjøre endringer, viser vi vilje til faktisk å finne gode løsninger gjennom meningsfylte, tekniske endringer i stedet for lovnader eller juridiske manøvre, avslutter Ronander.

Slik ser samtykkeboksen på Youtube ut i dag Skjermbilde: Youtube