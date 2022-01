CNIL utsteder gedigne bøter til Google og Facebook

Det franske Datatilsynet (CNIL) har varslet vedtak om bøter på 150 millioner euro til Google og 60 millioner euro til Facebook for brudd på personvernregler.

Det melder Politico, som har sett dokumentet. Torsdag morgen bekreftet CNIL bøtene i en pressemelding.

Bøtene tilsvarer henholdsvis halvannen milliard kroner og 600 millioner.

Størrelsen på bøtene gjenspeiler «antallet personer som er berørt og den betydelige fortjenesten selskapene gjør på annonseinntekter direkte generert fra dataene som samles inn av informasjonskapsler».

Selskapene har ikke gjort det mulig for franske brukere å enkelt takke nei til informasjonskapsler, mener CNIL.

– Selv om de tilbyr en knapp for umiddelbart å akseptere informasjonskapsler, har nettstedene ikke implementert en tilsvarende løsning som gjør det mulig for brukeren å avslå informasjonskapsler like enkelt. Det kreves flere klikk for å nekte alle informasjonskapsler, mot ett enkelt klikk for å godta dem, skriver CNIL.

CNIL truer også med dagbøter. Dersom Facebook og Google ikke utbedrer feilen innen tre måneder, vil de utstede dagbøter på 100.000 euro, tilsvarende én million kroner.

Går etter gigantene

Det franske Datatilsynet har tidligere vist seg svært villig til å gå etter teknologikjempene.

Brudd på GDPR må behandles i det landet selskapene har kontorer. Derfor faller ofte behandlingen av personvernklagene mot teknologikjempene på det irske datatilsynet. Irene har blitt kritisert, både for å jobbe for sakte og for å utstede for små bøter.

Men når det gjelder informasjonskapsler, kan franske myndigheter lene seg på e-personverndirektivet, også kjent som den europeiske cookie-loven. Den gjør det mulig for alle europeiske land å undersøke og opprette saker mot utenlandske selskaper som tilbyr tjenester i landet.

I desember 2020 bøtela de Amazon med 100 millioner euro og Google med 35 millioner euro for cookie-brudd.

I august 2021 truet CNIL med bøter til 40 selskaper som ikke hadde gjort det enkelt nok å si nei til informasjonskapsler.

Samtidig varslet det franske datatilsynet at dette kun var starten på arbeidet. CNIL hadde planlagt flere kampanjer.

Europeisk enighet

Andre europeiske tilsynsmyndigheter har ikke vist seg like aktive i cookie-kampen, men det er bred enighet.

– Vi mener det er svært uheldig for brukeren at det gjøres vanskelig å si nei takk til informasjonskapsler. Man kan stille spørsmål ved hvor frivillig et samtykke som er avgitt, faktisk er, dersom nettsideeier gjør det spesielt vanskelig å si nei, sa kommunikasjonsdirektør Janne Dahl i Datatilsynet til Digi.no ida CNIL truet 40 selskaper med cookie-bøter.

Også det britiske datatilsynet, ICO, har sett seg lei på cookies. I høst ba de G7 landene gå sammen for å finne en løsning.

Vil trolig anke

Googles millionbot fra CNIL i 2020 er for tiden til behandling i Frankrikes høyeste rettsinstans for offentlig forvaltning.

Kilder som sitter sentralt i saken skal ha sagt til Politico at det er sannsynlig at Google vil føre også dette vedtaket helt til fransk høyesterett.

Det er fortsatt uvisst hvordan Facebook-eier Meta forholder seg til vedtaket.

– Vi ser nå på myndighetenes avgjørelse og er fortsatt opptatt av å samarbeide med relevante myndigheter, sa en talsperson for Facebook-eier Meta til Politico og forklarte videre at Facebook jobber med å utvikle og forbedre funksjonalitet for samtykke til informasjonskapsler. Talspersonen sa også at det allerede er på plass en ny meny for innstillinger på Facebook og Instagram, der brukerne kan endre preferanser når som helst.