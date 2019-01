Google gjør Assistant til en plattform for tredjeparts produsenter

Google har kommet med en rekke nyheter i forbindelse med elektronikkmessen CES i Las Vegas denne uken. En av de mest spennende nyhetene er Google Assistant Connect, en ny plattform som gjør det enklere for tredjeparts produsenter å bygge inn støtte for Google Assistant i sine produkter. Det er Google Assistant som brukes av smarthøyttaleren Google Home, men tjenesten er også tilgjengelig på Android-mobiltelefoner og via en app på iPhone.

Ifølge et blogginnlegg fra Google skal Assistant Connect gjøre Googles smarthjem-plattform tilgjengelig på nye typer enheter, samtidig som det skal være enkelt for brukerne å søke opp enheter som støtter Assistant – og sette dem opp enkelt.

Takket være Assistant Connect vil ulike enheter kunne få støtte for Google Assistant-funksjonalitet – uten at produsenten behøver å integrere mikrofoner, prosesseringskraft og annet. All prosesseringen og logikken foregår på Googles servere i skyen, som for eksempel å sjekke avtaler i kalenderen din, hvordan været blir, og så videre.

Med Assistant Connect ser Google for seg at alle mulige typer enheter i hjemmet skal kunne få Assistant-støtte. Du vil kunne styre funksjoner på enheter med Assistant Connect via for eksempel en Google Home-høyttaler, og enhetene du styrer behøver ikke støtte mer enn noen få funksjoner.

E-ink-skjerm med Assistant Connect

Som eksempel på et mulig bruksområde for Assistant Connect viste Google frem en prototyp på en e-ink-skjerm som kan vise informasjon om for eksempel vær, trafikkmeldinger og annet. Skjermen har i seg selv ganske begrenset funksjonalitet og baserer seg på at du gir kommandoer til for eksempel en Google Home-høyttaler. Så er Assistant Connect «limet» som binder alt sammen og sørger for at informasjonen vises på e-ink-skjermen.

Konkurrenten Amazon har tidligere lansert en lignende løsning, Amazon Alexa Connect Kit (ACK). Denne gjør det mulig å koble enheter til Amazons taleassistent Alexa uten at produsenten behøver å utvikle kompliserte maskinvare- og programvareløsninger selv. Amazon har selv brukt ACK til å lage en mikrobølgeovn som kan styres med stemmen fra en Amazon Echo-høyttaler eller andre enheter med Alexa-støtte.

Google Assistant kommer omsider til Sonos

Det har lenge vært snakk om at Google Assistant skal komme til Sonos, men denne oppdateringen har latt vente på seg. Det har riktignok vært mulig å koble sammen Google Assistant/Google Home og Sonos ved hjelp av tjenesten IFTTT (If This Then That), men dette har vært tungvint.

Nå lover Google at taleassistenten omsider vil komme som en innebygget funksjon i Sonos One og Sonos Beam. Også tidligere høyttalermodeller vil bli oppdatert til å fungere med Assistant. Med Assistant innebygget vil du kunne styre musikken ved å snakke direkte til Sonos-høyttaleren.

Senere i år vil det også komme støtte for Assistant i andre enheter, blant annet i smart-TV-er fra Samsung og LG, samt enkelte typer hvitevareprodukter fra blant annet Whirlpool.

...og til Google Maps

Google annonserte allerede under utviklerkonferansen Google I/O i fjor at Assistant skulle komme til Google Maps – men også det har tatt sin tid.

Nå er dette endelig klart, sammen med flere andre funksjoner som skal gjøre det enklere å bruke både kart og andre tjenester på en sikrere måte mens du kjører bil. Du skal blant annet kunne søke etter steder underveis på vei til bestemmelsesstedet, legge til nye stopp, og så videre.

Maps-integrasjon skal fungere på både iOS og Android, men du vil få flere muligheter på Android: Blant annet skal Google Maps beregne omtrentlig ankomsttid mens du kjører, og så kan du be assistenten om å sende ankomsttiden til venner via SMS, Facebook Messenger, Whatsapp og flere andre tjenester.

