PRØVEKJØRT: Amazon Echo og Amazon Echo Dot

Før sommeren prøvde vi Google Home, Googles kombinerte høyttaler og taleassistent. Det finnes flere slike smarte «assistenter», hvorav Amazon Echo er den mest kjente – og baserer seg på Amazons skybaserte taleassistent Alexa.

Som vi skrev så fungerer Google Home i Norge selv om den ikke selges her, så hva med Amazon Echo? Vi har fått tak i en Amazon Echo og en Echo Dot – sistnevnte er en miniutgave – og prøvd begge enhetene noen dager. I likhet med Google Home må du snakke engelsk også til Amazon Echo.

Det skulle vise seg at Amazon Echo var langt vanskeligere å få til å fungere i Norge enn Google Home. Men det går.

Sju mikrofoner

Amazon Echo og Amazon Echo Dot gjør mye av den samme jobben, men den vanlige Echo-modellen er en større høyttaler som også kan brukes til å spille musikk. Echo Dot har også høyttaler, men den er liten og mest for å kunne høre tilbakemeldingene fra Amazons taleassistent Alexa – som begge produktene kobler seg opp mot. Echo Dot kan imidlertid kobles til en ekstern høyttaler hvis du vil bruke den også til musikk.

Amazon Echo (til venstre) og Echo Dot. Foto: Kurt Lekanger

Vi skal konsentrere oss om den vanlige Echo-modellen. Den ser ut som en Bluetooth-høyttaler, og er formet som en rund søyle – 23,5 centimeter høy. Toppen av høyttaleren er et hjul som kan vris rundt for å justere lydvolum (volumet kan også endres med talekommandoer), og på toppen finner du også knapper for blant annet å skru av mikrofonen hvis du ikke vil at enheten skal lytte til det som blir sagt i rommet.

Echo har sju mikrofoner og støykansellering, slik at den skal kunne høre hva du sier uansett hvor du er i rommet. For å vekke opp enheten sier du bare «Alexa», og så kan du be den om for eksempel å spille musikk fra Spotify eller andre musikktjenester, fortelle deg hvordan været blir, lese opp de siste nyhetene fra ulike nyhetstjenester, finne informasjon fra Wikipedia, regne ut noe eller konvertere mellom valutaer, og så videre. Listen er ganske lang.

Amazon Echo Dot gjør mye av den samme jobben som Echo (i bakgrunnen), men tar vesentlig mindre plass. Foto: Kurt Lekanger

Echo kan også brukes til å styre ting i huset ditt. Den støtter blant annet den smarte termostaten Nest, smarte lyspærer fra Philips og TP-Link, samt diverse smarthusløsninger. Ikke alle løsningene er tilgjengelig i Norge.

Komplisert å sette opp i Norge

Det å sette opp Echo i Norge er ikke spesielt enkelt, men det er mulig. Det første problemet du vil støte på er at Android- eller iOS-appene ikke er tilgjengelige i de norske app-butikkene. På Android må du enten få tak i installasjonsfilen (.APK-filen) via omveier, eller du må bruke en VPN-tjeneste for å «jukse» så det ser ut som du befinner deg i USA – så må du google etter Amazon Alexa-appen og installere denne. På iOS er du nødt til å opprette en amerikansk iTunes-konto. Det innebærer blant annet en aldri så liten hvit løgn – du må legge inn en falsk adresse i USA.

Du kan justere volumet ved å vri på ringen øverst på Amazon Echo – eller bruke talekommandoer. Foto: Kurt Lekanger

Det neste hinderet på veien er at du også må ha en Amazon-konto med amerikansk adresse. Et tips hvis du likevel har måttet opprette en Jetcarrier-konto for å få tilsendt Echo-produktet er å bruke den amerikanske adressen du får der.

Når du omsider har fått lagt inn Amazon Alexa-appen og logget inn med amerikansk Amazon-konto, kan du plugge inn Echo og gå til Innstillinger og velge Set up a new device i appen.

Hvor nyttig er den?

I daglig bruk virker Echo som et ganske nyttig produkt, selv om en del ting ikke fungerer optimalt i Norge. Enheten har problemer med å skjønne at vi ikke er i USA, så skal du for eksempel spørre om været er du nødt til å spesifisere nøyaktig hvor du er (for eksempel «what's the weather like in Oslo, Norway»). I USA kan du også bruke Alexa til å kjøpe ting fra Amazon.com, dette får du ikke i Norge.

Nyhetstjenesten var ganske nyttig. Du kan si «Alexa, what's my flash briefing» eller kanskje enklere: «Alexa, what's the news», og så leses det opp nyheter fra ulike nyhetskilder. Disse setter du opp i Alexa-appen på mobilen. Det er et ok utvalg med amerikanske og britiske medier.

Du setter opp de ulike tjenestene Echo skal forholde seg til via Amazon Alexa-appen.

Sammenlignet med Google Home, føler vi imidlertid at Echo ikke er fullt på høyde. Siden Home «er Google», vet den ganske mye om deg – spesielt om du har en Android-telefon også, og den kan også automatisk gjenkjenne stemmene til ulike personer og veksle mellom ulike brukerkontoer – noe ikke Echo kan.

Echo kan kobles til Google-, Microsoft- og Apple-kontoer, for å gi tilgang til kalenderne dine. Da kan du be Alexa om å lese opp hva du har på kalenderen, og du kan også legge til ting i kalenderen.

Amazon Echo (øverst) ved siden av Amazon Echo Dot. Begge kan gjøre det samme, men Echo kan også fungere som Bluetooth-høyttaler. Foto: Kurt Lekanger

Både Google Home og Amazon Echo kan brukes som en Bluetooth-høyttaler, men lydkvaliteten i Google Home er noe bedre enn den i Echo. Er du ute etter en liten Bluetooth-høyttaler finnes det imidlertid mange alternativer med enda bedre lyd.

Musikkavspilling fungerer fint med både Echo og Google Home, og begge har i tillegg til støtte for Spotify også støtte for internett-radio. Du kan også få den til å lese lydbøker fra Audible.com og den kan også lese fra enkelte elektroniske bøker fra Amazon Kindle.

Det største minuset med Echo fremfor Google Home mener vi er mangelen på integrasjon med TV-en din. Har du en Google Chromecast hjemme er det veldig enkelt å få Google Home til å spille videoinnhold og vise informasjon på TV-skjermen – dette er en funksjon vi savnet på Echo. På Home kan du for eksempel sette igang avspilling av Youtube-videoer eller en film fra Netflix ved hjelp av talekommandoer. Dette er noe du såvidt vi har funnet ut ikke kan med Echo. På den annen side så har Echo støtte for en del flere smarthusløsninger enn Home – selv om mange riktignok ikke er tilgjengelig i Norge.

Alt i alt synes vi Amazon Echo er et artig produkt, og siden det hele jo er basert på Amazons kunstige intelligens i skyen – Alexa – kan du regne med at den blir smartere og over tid enda bedre i stand til å kunne svare på ulike spørsmål. Men som sagt er det ganske mye styr å få satt den opp så den fungerer i Norge, men når det først er gjort så fungerer det meste som det skal.

Prisen på Amazon Echo er 179,99 dollar (rundt 1500 kroner), mens Echo Dot koster 49,99 (425 kroner). I tillegg må du beregne merverdiavgift og frakt når du bestiller den fra Norge. Amazon.com sender ikke denne til Norge, men det er mulig å kjøpe den fra USA via for eksempel tjenester som Jetcarrier.com, som gir deg en amerikansk adresse.