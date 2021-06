Google har kommet med sitt svar på en Apple store

Google har opp gjennom årene lansert en rekke mindre «pop up stores», men gårsdagens åpning i New York er Googles første permanente fysiske butikk. Ikke ulikt Apple, Microsoft, Samsung og Amazon stores har de bygget et utstillingslokale for maskinvare og demo av programvare – med produkter fra egen portefølje og fra partnere.

Butikklokalet strekker seg over 500 kvadratmeter og er lokalisert ved Googles massive art deco-bygg i 111 Eight Avenue, der det fyller et helt kvartal og fungerer som arbeidsplass for mer enn 4000 mennesker.

«Google Imagination Space»

– De siste årene har vi brukt pop up-butikker til å lære mer om kundenes forventninger om Googles produkter. Det ble tydelig for oss hvor stor pris publikum satte på å få se og ta på produktene før de handlet. Nå tar vi disse erfaringene et steg videre, uttalte selskapets visepresident Jason Rosenthal under en forhåndsvisning for pressen.

Gamingrommet skal lokke flere til å kjøpe Googles produkter.

Pixel-telefoner, Fitbit-armbånd, Google Home, Nest, Stadia, Chromecast og WearOS skal nå få økt eksponering mot shoppere og turister.

De har bygd såkalte «sandkasser» – rom som skal ligne et privat hjem og et mest mulig naturlig miljø – hvor folk kan teste ut produktene. Lokalet har dessuten et eget spillerom, et kjøkken og et lydisolert rom for å teste ut ulike Home- og Nest-produkter.

«Google Imagination Space» er en fem meter høy sirkulær glasstruktur med interaktive skjermer som visualiserer Googles teknologier, for eksempel en innføring i hvordan Google Translate er bygget opp og fungerer «under panseret».

Her demonstreres teknologien bak Google Translate. Foto: Google

Kunder kan møte opp med ødelagte enheter og få dem reparert. Google garanterer at en knust pixel-skjerm blir fikset samme dag, mens mer omfattende reparasjoner må sendes bort.

Når Google lanserer noe nytt, er ingenting overlatt til tilfeldighetene:

Rundt 50 ansatte er på plass, og en av deres viktigste oppgaver er å samle tilbakemeldinger fra kundene.

i «Pixel Sandbox» kan besøkende blant annet teste ut kameraene i ulik lyssetting.

I løpet av de første ukene skal det testes ut hvilke deler av konseptet som fungerer, før de gjør eventuelle justeringer. Dette skjer etter en omfattende testfase i Mountain View, hvor Google bygde en butikk i full størrelse i en hangar for å teste den ut på brukere.

Flere butikker på vei?

Det er nærliggende å tro at denne åpningen er starten på en kjede av butikker rundt i verden, men foreløpig ønsker ikke Google å kommentere eventuelle planer for ekspansjon.

Google Store Chelsea ligger på 76 9th Avenue – i samme blokk, men på den andre siden av kvartalet fra hovedinngangen til Googles 270.000 kvadratmeter store bygningsmasse.