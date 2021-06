Nå har Google gjort Workspace tilgjengelig for alle

Google Workspace er navnet på samlingen av produktivitetsverktøy som Google tilbyr betalende kunder, med en del samarbeidsfunksjonalitet på toppen. Den består i stor grad av enkelttjenester som uansett er fritt tilgjengelige for alle – slik som Gmail, Calendar, Drive, Docs og Meet, i tillegg til en del bedriftsrettede tjenester som epost med bedriftens domenenavn og oppringt brukerstøtte.

For privatpersoner og svært små bedrifter

I dag fortalte Google at Workspace nå har blitt tilgjengelig for alle, også ikke-betalende personlige brukere.

I tillegg introduserte selskapet det som kalles for Google Workspace Individual, en betalingstjeneste for individuelle bedriftseiere – typisk enkeltpersonforetak – som gir tilgang til mye av den samme funksjonaliteten som vanlige bedriftskunder, blant annet mer avansert funksjonalitet for å avtale møter.

Google Workspace Individual gjøres i første omgang tilgjengelig i bare seks land. Norge er ikke blant disse.

Planlegg fritidsaktivitetene

Gratisversjonen av Google Workspace er ment å gjøre det enklere for brukerne å planlegge og administrere fritidsaktiviteter som familieselskaper, ferier og fotballtreninger, i fellesskap med andre.

Som Digi.no har omtalt tidligere (for abonnenter), skal de ulike tjenestene i Workspace integreres tettere med hverandre gjennom en opplevelse som kalles for Smart Canvas. Dette skal gjøre raskt og enkelt for eksempel å hente opp et dokument under et Meet-møte og samarbeide om å redigere dette, samtidig som man ser de andre møtedeltakerne.

Denne funksjonaliteten skal komme til høsten og blir også en del av gratisproduktet.

Chat i Gmail blir sentralen

For å aktivere den integrerte Workspace-opplevelsen må brukeren skru på Google Chat i innstillingene til Gmail i nettleseren. Chat vil erstatte Hangsouts i Gmail-visningen hos brukere som har hatt dette aktivert.

Google Chat har en Rom-funksjon («Rooms») hvor flere brukere kan inviteres og samarbeid om blant annet avtaler og dokumenter. I løpet av sommeren skal Rom erstattes av Spaces, som skal være et dedikert sted i Workspace for å organisere mennesker, temaer og prosjekter.

Blant den nye funksjonaliteten som loves i Spaces, er inndeling etter tråder, indikatorer for tilstedeværende, egendefinerte statuser, uttrykksfulle reaksjoner og sammenleggbare visning, sømløst integrert med filer og gjøremål som kan tilordnes individuelle deltakere.