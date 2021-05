Google har lansert sitt fjerde operativsystem

Tirsdag denne uken ble det kjent at Google har startet den offisielle utrullingen av operativsystemet Fuchsia til den første generasjonen av smarthøyttaleren Google Nest Hub (opprinnelig Google Home Hub). Disse enhetene kom på markedet i 2018.

Dermed har Google lansert et nytt operativsystem. Fra før har Google Android, Chrome OS og Cast OS. Sistnevnte er operativsystemet som allerede er i bruk på blant annet Nest Hub.

Helt ny kjerne

Utrullingen har så langt skjedd uten større markering fra Googles side. Det var nettstedet 9to5Google som først omtalte nyheten. Den har senere blitt bekreftet på blant annet Twitter av sentrale medlemmer av Googles Fuchsia-team.

I motsetning til Googles øvrige operativsystemer, bygger ikke Fuchsia på Linux-kjernen. I stedet er det basert på en ny kjerne som heter Zircon, som Google har utviklet selv, som et åpen kildekode-prosjekt. Arbeidet med Fuchsia ble først kjent i 2016.

Det er temmelig vanlig at enheter kan oppdateres mer eller mindre automatisk ved å laste ned oppdateringer via internett (OTA – Over The Air). Langt mindre vanlig er at enheter får et helt nytt operativsystem på denne måten.

Flutter forenkler

Noe av det som skal forenkle prosessen, er at brukergrensesnittet i Google smart-produkter allerede er basert på Flutter, et kryssplattform verktøysett som også grafiske brukergrensesnittet i Fuchsia er basert på.

Det er ikke kjent hvilke videre planer Google har for Fuchsia.