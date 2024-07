Googles utslipp av drivhusgasser har økt med 48 prosent siden 2019, ifølge selskapets miljøregnskap for 2023. Dette tilsvarer 14,3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter.

– Stigningen skyldes hovedsakelig økt energiforbruk i datasentre og utslipp fra forsyningskjeden, skriver Google i rapporten.

Googles bærekraftsdirektør, Kate Brandt, uttaler til Financial Times at selskapet forventer at utslippene vil fortsette å øke før de begynner å falle mot selskapets langsiktige mål.

Google har et mål om at være CO 2 -nøytrale i 2030.