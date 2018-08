Google har startet utrullingen av Android 9

Google kunngjorde i kveld at Android 9 er ute av betafasen og at selskapets Pixel-enheter nå har begynt å motta den ferdige utgaven. Samtidig opplyser selskapet at de seks smartmobilmodellene som har vært med i betaprogrammet, vil motta den nye versjonen i løpet av høsten. Det samme gjelder også alle kvalifiserte Android One-enheter.

Google opplyser at selskapet samarbeider med et antall andre leverandører som også skal oppgradere eksisterende enheter eller lanserte helt nye enheter med Android 9 innen utgangen av året.

Pixel-eierne behøver for øvrig ikke å vente på at oppdateringen skal sette i gang av seg selv. De kan laste ned og installere systemavbildningene fra denne siden.

Dessertnavnet

Det har som alltid vært mye spenning knyttet til kallenavnet på denne utgaven, som fram til nå bare har blitt kalt for Android P. Det er nå klart at kallenavnet er «Pie» og ikke «Pancake», «Pineapple», «Peppermint» eller noen av de andre navnene som har blitt nevnt i den sammenheng.

Det aller meste av det som er nytt i Android 9 har vært kjent lenge. Det handler kort oppsummert om å gjøre enheten smartere gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring, enklere å bruke og samtidig sikrere. De viktigste nyhetene er omtalt i dette blogginnlegget. En del mer bedriftsrettede nyheter blir presentert i dette innlegget.

For utviklere er denne siden et bra startsted.

