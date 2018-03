Letter på sløret: Dette er blant nyhetene i Android P

Google kunngjorde i går kveld at en første forhåndsvisning av Android P for utviklere nå er tilgjengelig til de fleste av selskapets Pixel-enheter, samt i Android Emulator. Android P er det foreløpige navnet på den neste utgaven av Google operativsystemet for blant annet smartmobiler og nettbrett.

Mange vil legge merke til at enhetene Nexus 5X, Nexus 6P og Pixel C ikke er med på listen, slik de er med Android O. Ifølge Ars Technica betyr dette at disse enhetene ikke kommer til å få Android P, da de er mer enn to år gamle. Men de vil motta sikkerhetsoppdateringer i ytterligere en periode.

Bare en smakebit

Hensikten med testutgaven av Android P, som nå er tilgjengelig, er å få tilbakemeldinger fra utviklere som tester både den nye funksjonaliteten og nye programmeringsgrensesnitt. Dave Burke, teknologidirektør for Android hos Google, understreker likevel at dette bare er begynnelsen. Han lover at mye mer vil bli presentert under Google I/O-utviklerkonferansen i mai.

I varslingsfeltet til Android P kan brukeren vise meldingssamtaler, svare ved hjelp av et trykk på skjermen, men også legge ved blant annet bilder. Illustrasjon: Google

Listen med nyheter som allerede kan testes, er temmelig lang. Blant hovedpunktene finner man støtte for innendørsnavigering basert på IEEE 802.11mc, også kjent som WiFi Round-Trip-Time (RTT), støtte for mobilskjermer med leppe («notch»/«cutout») à la iPhone X, et redesignet varslingsfelt, samtidig opptak med to eller flere kameraer og støtte for HEIF-koding av stillbilder.

Det loves flere endringer som skal kunne bidra til bedre batteritid og ytelse, samt flere nye sikkerhets- og personverntiltak.

Inaktive apper

Blant de sistnevnte er sperre som hindrer inaktive apper tilgang til data fra mikrofoner, kameraer og andre sensorer. Dette skal kunne redusere faren for at apper som ligger i bakgrunnen, kan brukes til å avlytte omgivelsene.

Google planlegger også å invitere vanlige forbrukere med Pixel-enheter til å teste Android P. Det vil først skje når programvaren har kommet opp på et betanivå.

De to siste utgavene av Android har begge blitt utgitt i andre halvdel av august. Trolig vil dette skje også med P-utgaven. Da vil den sannsynligvis raskt kunne lastes ned til de nevnte Pixel-enhetene. Men historien har vist at det kan ta ganske lang tid før den blir tilgjengelig for andre enheter.

Bekreftet: Google Assistant kommer på norsk denne våren

Treble

Én faktor som kan bidra til Android P raskere blir tilgjengelig på enheter fra andre leverandører enn Google, er det som kalles for Project Treble.

Med Project Treble kan Android oppdateres uten at den nedre delen må røres. Illustrasjon: Google

Project Treble skiller ut Android-rammeverket fra den delen av operativsystemet som er maskinvarespesifikke. Dermed kan store deler av operativsystemet oppdateres uavhengig av støtte fra leverandørene av systembrikkene.

I hvilken grad dette vil bidra til raskere utrulling av nye Android-versjoner, vil for alvor vise seg i perioden etter at Android P er lansert.

Project Treble støttes kun av enheter som er levert med Android Oreo (8.x) eller nyere. Enheter som har blitt oppgradert fra eldre utgaver av Android, har ikke støtte for Project Treble.

Android P Developer Preview kan lastes ned via denne siden.

