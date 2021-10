Google kan kaste bort vann som kunne varmet opp 350.000 leiligheter: – Det er helt hinsides 

Det finnes ingen planer om å utnytte spillvarmen fra monsterbygget, skriver NRK.

Ifølge statskanalen planlegger det amerikanske IT-selskapet å bygge et av verdens største datasentre i et skogsområde på 2000 mål på Gromstul nord for Skien. NRK skriver at Google vil bruke vann fra Nordsjø i Telemark til å kjøle ned infrastrukturen som skal benyttes.

114 liter i sekundet

Ifølge deres beregninger vil Google kunne sende 114 liter varmtvann i sekundet rett tilbake i innsjøen - spillvarmen som slippes ut skal være nok til å varme opp 350 000 leiligheter, melder statskanalen.

– Det er helt hinsides når man tenker på strømprisene og kostnadene familier har i dag, sier Ådne Naper, fylkespolitiker fra SV i Vestfold og Telemark.

Google ønsker ikke å svare på spørsmål om saken, og sier til NRK at det ikke er tatt noen beslutning om utbygging.

Naper krever at regjeringen stiller krav til bruk av spillvarme fra nye datasentre som bygges. SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville innføre et slikt krav før sommeren, og nå håper fylkespolitikeren at Støre-regjeringen følger opp.

Skal vurderes

Næringssjef Monika Lønnebekke i Skien kommune sier kommunen krever at muligheten for bruk av spillvarme vurderes.

– Det er et ganske langsiktig prosjekt og teknologien utvikler seg i en rasende fart. Så innen man har en utbygging der, kan mye ha skjedd, sier hun til NRK.

Google har tidligere meldt inn til Statkraft at datasenteret alene vil sluke 450 megawatt (MW). Det tilsvarer fem gangeren av fylkeshovedstadens årlige strømforbruk.

Statkraft samarbeider tett med Google, og skal bygge ut infrastrukturen som behøves på tomta. Det statlige selskapet forvalter 2500 eiendommer i Norge av denne typen.

Hele det norske overskuddet

Ifølge beregninger fra Norges Vassdrag og Energidirektorat vil dataindustrien i Norge komme til å ha behov for hele det norske energioverskuddet alene. Sentrene kan komme til å kreve mellom fire og 14 terrawattime allerede i 2040, skriver NVE i sine beregninger.

Rapporten «Datasentre i Norge: Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer» bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på oppdrag fra regjeringen, viser at datasenterindustrien vil bidra med rundt 31 milliarder kroner i bruttonasjonalprodukt innen ti år - om markedet vokser i samme tempo som i dag.

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Implement consulting group.

Hyperscaledatasentrene som Implement consulting group ser for seg vil bygges i et stort tempo fremover, er svært store installasjoner som primært driftes av aktørene selv. Det planlagte Google-datasenteret er nettopp en slik installasjon.

20 ganger så stort som det største norske

Slike senter eies av store konserner som Microsoft, Alibaba, Baidu, Oracle, Adobe, Facebook og Twitter. Totalt vil disse anleggene trekke 375 megawatt ved tiårets slutt, spås det i datasenter-rapporten.

Norges datasenterindustri består i dag av rundt 20-30 datasentre. De fleste av dem er ganske små og yter mindre enn to megawatt, mens flere av dem er mellomstore på rundt åtte megawatt.

Under ti av de norske sentrene klassifiseres i som store, og selv de plasserer seg bare rett over de mellomstore sentrene. Alle er såkalte co-location sentre. Det vil si at datasenteret sørger for strøm, kjøling og lokaler, mens de som leier kapasitet, drifter egen infrastruktur i datasenterhallene.

Et typisk hyperscale-senter bruker 20 ganger så mye strøm som mange av dagens co-location-sentre, og er altså i en helt annen liga enn datasentrene vi har i Norge i dag.