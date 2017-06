Google lanserer ny backup- og synkroniseringstjeneste

Google har annonsert at de den 28. juni lanserer en ny tjeneste de kaller Backup and Sync. Det skriver selskapet i et blogginnlegg.

Den nye backup- og synkroniseringstjenesten er i prinsippet en ny versjon av Google Drive-appen for Windows og MacOS, som synkroniserer filer du har lagret i skylagringstjenesten Google Drive med mapper på PC-en din. Men den nye versjonen vil, som det fremgår av navnet, ha mer fokus på å sikkerhetskopiere filer og bilder på PC-en slik at du skal ha tilgang til dem overalt – og kunne gjenopprette filene om noe går galt. Og du vil kunne sikkerhetskopiere en hvilken som helst mappe, uten at filene må ligge inn i Drive-mappen på PC-en.

Den nye Backup and Sync-tjenesten lar deg sikkerhetskopiere en hvilken som helst mappe på PC-en. Foto: Google

Den nye tjenesten integrerer også Google Drive med Google Photos-applikasjonen for PC-er slik at alt er samlet i én applikasjon.

Med mulighet for å ta sikkerhetskopi av hva som helst på PC-en får Google Drive nå et fortrinn fremfor konkurrenten Dropbox, hvor alt som skal sikkerhetskopieres/synkroniseres må ligge i en bestemt mappe. Du har imidlertid kun 15 GB lagringsplass gratis, men det er mulig å oppgradere helt opp til 30 TB.

Anbefaler File Stream i stedet for bedrifter

Ifølge Google er Backup and Sync først og fremst beregnet på forbrukermarkedet, og selskapet anbefaler at bedriftskunder som bruker G Suite fortsetter å bruke dagens Google Drive for Mac/PC inntil deres nye Drive File Stream-tjeneste lanseres senere. Eksisterende G Suite-brukere vil derfor ikke automatisk bli oppgradert fra Google Drive til Google Backup and Sync.

Drive File Stream er foreløpig tilgjengelig gjennom Googles såkalte EAP (Early Adopter Program), og vil senere i år bli tilgjengelig for G Suite Basic-, Business-, Enterprise-, Education- og Nonprofit-kunder.

Drive File Stream gjør det mulig å få adgang til Google Drive-filer på PC-en, men uten behov for å hente filene ned til din egen datamaskin. Det er derfor nesten som et alternativ til en filserver, hvor du kan ha enorme mengder filer liggende tilgjengelig for brukerne – uten at de tar opp plass på brukernes disker (som med Google Drive).

