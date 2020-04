Google lanserte historisk gjennombrudd i fjor høst: Geniet bak slutter nå etter intern strid

I oktober i fjor gikk Google hardt ut og hevdet at de hadde oppnådd kvanteoverlegenhet. Nå slutter den genierklærte mannen som startet IT–gigantens fastvaresatsing på kvanteforskning i selskapet.

Da Google lanserte nyheten i fjor, var det sjefsforsker John Martinis som fikk æren for prosjektet.

Krangler

Nå viser det seg at det har vært interne stridigheter i kvanteprosjektet i selskapet.

Charles Neill, John Martinis, Yu Chen og Pedram Roushan i Martinis lab. Foto: SONIA FERNANDEZ

Allerede i fjor sommer skal grunnleggeren blitt fjernet fra sin lederposisjon, og omplassert en i rådgivende stilling. Dette skal ha ført til at amerikaneren havnet i krangel med Googles kvantesjef, Hartmut Neven.

– Siden mitt karrieremål er å bygge en fungerende kvantedatamaskin, tror jeg det er best for at alle at jeg slutter i Google, sier den genierklærte amerikaneren til Wired.

Fremover skal mannen – som skal ha mye av æren for å demonstrere at kvantedatamaskiner faktisk fungerer – undervise ved University of California i Santa Barbara.

Fra 10.000 år til 200 sekunder

Det var i oktober i fjor det kom frem i et upublisert forskningsdokument at Googles forskere skal ha tatt i bruk en ny type prosessor som kunne utføre spesifikke beregninger på tre minutter og 20 sekunder.

Samme beregninger ville tatt omkring 10.000 år å løse på verdens raskeste superdatamaskin, Summit, hevdet Googles kvantegruppe.

Den gang var det ikke kjent hva slags beregning det var snakk om, men systemet skal kun ha vært i stand til å utføre denne ene, høyt tekniske beregningen.

Hevdet Summit brukte to døgn

Senere publiserte Nature Googles vitenskapelige artikkel om den påståtte kvanteoverlegenheten.

– Det er veldig viktig for bransjen å nå denne milepælen. Dette er et stort øyeblikk for menneskeheten og for vitenskapen, sa grunnlegger av Rigetti Quantum Computing og tidligere forsker i IBMs kvantedatamaskingruppe, Chad Rigetti til Financial Times etter å ha sett Googles forskningsarbeid.

IBM var ikke like overbevist, og avvist én av Googles påstander – ikke beregningen kvantedatamaskinen utførte, men påstanden om at Summit ville bruke 10 0000 år på samme oppgave.

IBM mente superdatamaskinen kunne utføre beregningen i løpet av drøyt to døgn.

John Martinis forsvarte Google

Den gang gikk John Martinis ut og forsvarte Googles fremskritt:

– Vi ser fram til at folk faktisk kjører denne ideen på Summit, sjekker den og dataene våre, fordi dette er en del av den vitenskapelige prosessen – altså ikke bare å legge den fram, men faktisk å kjøre og sjekke den, sa sjefsforskeren til New Scientist den gangen, og fortsatte:

– Samtidig vil vi gjøre kvantedatamaskinene våre bedre. Vi kan ikke være sikre på at IBMs algoritme faktisk virker uten at den har blitt skikkelig testet.

– Selv med todagersmuligheten er de nødt til å kjøre dette. Det tar fortsatt lenger tid enn de 200 sekundene vi sier at det skal ta, så vi er fortsatt i kvanteoverlegenhet–regimet, hevdet Martinis og fortsatte:

– Vi forventer at kvantedatamaskiner langt vil overgå det som foregår med algoritmene.