Stort gjennombrudd: Ny kvantedatamaskin skal ha knust verdens kraftigste superdatamaskin

Forskningen og eksperimenteringen rundt kvantedatamaskiner går sin stille gang , og selv om teknologien ennå har sine kritikere, hevder forskere å gjøre store fremskritt på feltet. Nå skal det ha skjedd et nytt, stort gjennombrudd.

Som blant andre Science News og ZDNet rapporterer hevder kinesiske forskere nå å ha oppnådd såkalt «kvanteoverlegenhet» med en ny type kvantedatamaskin som visstnok knuser selv de kraftigste superdatamaskinene som finnes – riktignok i én spesifikk oppgave.

Lysbasert

Kvanteoverlegenhet («quantum supremacy») er et begrep som brukes om kvantedatamaskiner som er i stand til å foreta kalkulasjoner som klassiske datamaskiner ikke er i stand til å løse innenfor en rimelig tidshorisont – selv med algoritmiske eller maskinvaremessige forbedringer.

De kinesiske forskerne har laget en lysbasert kvantedatamaskin, som fungerer ved å manipulere lyspartikler – fotoner. Denne satte de til å løse en svært komplisert oppgave kalt «boson sampling», som i korte trekk ut på å fange opp fotoner som sendes gjennom et komplisert, optisk nettverk basert på kalkuleringer av adferden til fotonene.

Oppgaven regnes som for vanskelig for vanlige datamaskiner på grunn av at fotoner har kompliserte kvanteegenskaper som gjør adferden uforutsigbar, og som gjør det vrient å lage pålitelige simuleringsmodeller.

Den lysbaserte kvantedatamaskinen klarte å fange opp 76 fotoner på 200 sekunder i det ferske eksperimentet. Ifølge forskerne ville det tatt verdens kraftigste superdatamaskin – japanske Fugaku – intet mindre enn 600 millioner år å produsere det samme antallet prøver.

Arbeidet beskrives i større detalj hos magasinet Science.

– Bekrefter kvanteoverlegenhet

Svært få maskiner har hittil klart å oppnå den ettertraktede kvanteoverlegenheten, men i dette tilfellet har flere andre forskere stilt seg bak resultatene til det kinesiske teamet.

– Dette er den første uavhengige bekreftelsen på Googles påstand om at det faktisk er mulig å oppnå kvanteoverlegenhet. Det er spennende, sa professor i teoretisk datavitenskap ved University of Texas, Scott Aaronson, til magasinet Science News.

Som digi.no rapporterte i fjor hevdet Google å ha oppnådd milepælen med en kvantedatamaskin som løste en oppgave det ville tatt den daværende kraftigste superdatamaskinen Summit 10 000 år å klare.

IBM, et annet selskap som jobber aktivt med kvanteteknologien, kritiserte imidlertid disse påstandene senere. Google forsvarte på sin side resultatene og la frem alle dataene som bevis. Hvorvidt det nye kinesiske eksperimentet vil bli møtt med tilsvarende kritikk gjenstår å se, men dersom kvanteoverlegenhet faktisk er oppnådd snakker vi om et betydelig fremskritt.

Uansett har teknologien ennå begrenset anvendelighet siden systemene ofte bygges for å løse meget spesifikke oppgaver, som også er tilfellet denne gangen.