Google med etterlengtet nyhet i Gmail-appene

Google kom denne uken med en nyhet som mange har ønsket seg i selskapets Gmail-apper for Android og iOS, nemlig muligheten til å deaktivere samtalevisningen av epostmeldingene.

Dette har lenge vært mulig i webutgaven av Gmail, men ikke mobilappene.

Selv om mange synes det er nyttig at meldingene vises i en tråd, hvor svar på meldinger vises gruppert som en samtale, er det også mange som foretrekker at alle epostmeldingene vises hver for seg og i den rekkefølgen de er mottatt.

Det å kunne skru av samtalevisningen er noe app-brukerne har ønsket seg i mange år.

Nå blir det mulig for i alle fall G Suite-brukerne å velge den ønskede visningen i appen, men trolig vil endringen også gjelde vanlige Gmail-brukere.

Dette er innstillingen for å skru av samtalevisningen i Gmail for Android i forbindelse med en G Suite-konto. En tilsvarende mulig finnes også i iOS-utgaven. Innstillingen er foreløpig ikke synlig for alle brukere. Skjermbilde: digi.no

I utgangspunktet vil appene følge innstillingen brukerne har valgt i webutgaven. Men det blir nå også mulig å velge dette under kontoinnstillingene i Gmail-appen.

Google oppgir at det kan ta opptil 15 dager før utrullingen av denne endringen er ferdig. Det betyr at brukere med flere ulike Gmail-kontoer en periode kan oppleve at samtalevisningen kan deaktiveres i noen kontoer, men ikke i andre.

Leste du denne? Nå kan Googles G Suite-kunder velge at dataene kun skal lagres i Europa