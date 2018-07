Nå kan Googles G Suite-kunder velge at dataene kun skal lagres i Europa

Under Cloud Next ’18-konferansen som startet i går, kunngjorde Google at selskapets G Suite-kunder nå kan spesifisere om dataene knyttet til sentrale G Suite-apper skal lagres i datasentre i en spesifikk region, USA eller Europa. Standardvalget er likevel at dataene er globalt distribuert.

Dette gjelder i denne omgang lagring av data for tjenestene Gmail, Calendar, Docs/Sheets/Slides, Drive, Hangsouts Chat og Vault. Nøyaktig hvilke data som omfattes av ordningen, er oppgitt på denne siden. I utgangspunktet er dette begrenset til primærdata, ikke loggfiler, mellomlagret innhold og lignende.

Kunngjøringen fra scenen kan sees her. Nyheten gjelder for henholdsvis Business-, Enterprise-, og Enterprise for Education-kundene.

Krav fra kunder

I et relatert blogginnlegg hvor også en rekke andre G Suite-nyheter blir omtalt, skriver Google at dataenes lagringssted vil følge eieren. Dersom dataene får en ny eier eller eieren flyttes til en annen organisatorisk enhet, vil dataene automatisk flyttes til riktig region.

Google oppgir at selskapet innfører dette etter ønsker fra kunder. I et separat blogginnlegg om dataregionene, skriver selskapet at fordelen med å lagre data i flere regioner, er at det reduserer aksessforsinkelsene for multinasjonale virksomheter, i tillegg til at tilgjengeligheten ofte vil være bedre når dataene er lagret i separate regioner.

– Men noen virksomheter stiller krav til hvor dataene blir lagret, og vi engasjerer oss for å møte deres behov, skriver Google.

CLOUD Act

G Suite er en direkte konkurrent til Microsoft Office 365. Microsoft opplyser her at dataene til selskapets europeiske Office 365-kunder i utgangspunktet kun lagres i europeiske dataregioner.

Men både Google og Microsoft er amerikanske selskaper, og amerikanske myndigheter har lenge forsøkt å få Microsoft til å utlevere spesifikke epostdata fra selskapets servere i Irland, uten å involvere de lokale myndighetene.

Denne saken ble til slutt avsluttet uten noen endelig konklusjon fordi en amerikansk lovendring gjorde den irrelevant. Lovendringen, CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data), har fått støtte fra både Google og Microsoft fordi den framstår som klargjørende, men den har også blitt kritisert av ulike rettighetsorganisasjoner for blant annet å gi lite beskyttelse til forbrukerne.

Det er uklart i hvilken grad CLOUD Act vil være i konflikt med blant annet GDPR og hvilke konsekvenser den vil få for personvernet til internasjonale brukere av amerikanskeide tjenester. Men mange frykter negative konsekvenser.