I fjor høst la Google inn en RSS-leser i Chrome for Android. Leseren lar brukere trykke «følg» i menyen til nettleseren, og nyhetssakene vil havne i «Discovery»-feeden på hjemskjermen i Chrome. Funksjonen kom ikke lenge etter til iOS. Nå kommer funksjonen til skrivebordsversjonen av Chrome. Det skriver Android Headlines.

I et dypdykk i koden til Chrome OS 106 fant nettstedet About Chromebooks kode som tilsier at RSS-funksjonaliteten er på vei. Høyreklikk-menyen får nå opp en «følg nettside»-funksjon som gjør at alle nyheter fra nettsiden vil havne i et egent vindu. Funksjonen er ikke helt ferdig, men koden viser tydelig at RSS-leseren er på vei.

Adrienne Porter Felt, sjefingeniør for Chrome kunne bekrefte til About Chromebooks at funksjonen var på vei, men at det fortsatt er en liten stund før leseren er på plass.

in progress, although more work to do on the mobile following feed first before desktop will be ready — Adriana Porter Felt (@__apf__) August 17, 2022

Det er ikke første gang Google lager en RSS-leser. Google Reader var en svært populær RSS-leser, som ble brukt i over syv år. Google slettet leseren for ni år siden.