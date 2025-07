Nkom: Forsvarlig å starte utfasing av 2G-nettet

Nkom har gjennomført en omfattende kunnskapsinnhenting om samfunnets avhengighet av teknologien og har kommet med en klar anbefaling, opplyser Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i en pressemelding.

– Vi har fått et godt kunnskapsgrunnlag, som viser at det er forsvarlig å starte utfasingen av 2G-nettet. Ved å starte nå, med god planlegging og tett samarbeid med aktørene, sikrer vi at overgangen fra 2G skjer på en trygg og forutsigbar måte – uten å sette liv og helse i fare, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

– En trinnvis utfasing gir oss muligheten til å lære underveis og justere kursen dersom det oppstår utfordringer. Det er en klok og ansvarlig tilnærming til teknologiskiftet vi står overfor, sier Tung.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Bygget dataplattform for bank – ble en løsning for alle

Direktør i Nkom, John-Eivind Velure og digitaliseringsminister Karianne Tung. Foto: Mika J. B. Hætta, Nkom

Planer om å erstatte utstyr

Det finnes fortsatt en del utstyr som er avhengig av 2G, som for eksempel trygghetsalarmer, heisalarmer, vann- og avløpsanlegg og brannvarslingssystemer, samt E-call-systemet, som automatisk varsler nødetatene hvis kjøretøy havner i en ulykke. De fleste aktører, både statlig og privat, har planer for å erstatte 2G-avhengig utstyr, ifølge Nkom.

Kommunene som må bytte trygghetsalarmer, har satt dette i bestilling og følges opp av Telia.

Heisleverandørene har ifølge myndigheten oversikt over heisalarmer som er knyttet til 2G-nettet og vil kunne respondere raskt på forespørsler om å bytte ut disse, ifølge Nkom. Det er om lag 50 000 heiser i Norge, ifølge de største heisleverandørene, hvorav alarmen i om lag 12 000-13 000 heiser fortsatt benytter 2G til kontakt med alarmsentral dersom heisen stopper.

Personer med telefoner som kun støtter tale over 2G-nett kan enkelt skifte ut disse, og Telia og Telenor er behjelpelige med dette, skriver Nkom. Samtidig viser tall fra tilbyderne at forholdsvis mange utenlandske abonnenter fortsatt benytter telefoner som bare støtter 2G.

– Ingen hvilepute

Mens Telenor har utsatt slukkingen til ut 2027, har Telia delt opp landet i åtte områder og starter stengingen av sitt 2G-nett i et område av gangen fra august.

I Nkom sin kontakt med de ulike aktørene, og basert på opplysninger fra informasjonsinnhentingen, kommer det tydelig frem at mange aktører utsetter å skifte 2G-utstyr så lenge de kan, skriver Nkom i konsekvensutredningen.

Dette begrunnes med at det er ressurskrevende å bytte, både personellmessig, men spesielt økonomisk. Det er særlig kommuner som begrunner forsinket utskiftning med økonomi og andre interne prioriteringer, skriver Nkom.

En utsatt slukking vil derfor med stor sannsynlighet bare utsette utskiftningen av 2G-avhengig utstyr i nettet, skriver de.

– Alle som har 2G-utstyr, må bytte ut dette så raskt som mulig. Det er svært viktig at det ikke oppfattes som en hvilepute at Telenor først stenger 2G-nettet sitt i 2027, sier direktør John-Eivind Velure i Nkom.

Noen kommuner påpeker ifølge utredningen at informasjon rundt slukking og slukketidspunkt har vært utydelig og ikke konsekvent, og at de derfor har avventet å skifte utstyret.

Utsettelse kan forsinke 5G-utbygging

Forutsetningen for at regjerningen skal nå målene i digitaliseringsstrategien er å legge til rette for en sikker og fremtidsrettet digital infrastruktur. En utsettelse av 2G-slukkingen vil kunne medføre en forsinkelse av utbygging av 5G nett, fordi tilbydernes frekvensressurser og investeringer er bundet i 2G-nettet, understreker Nkom i utredningen.

Nkom skriver også at nyere teknologi er langt mer energieffektiv enn 2G-teknologi, og at det dermed vil være mer bærekraftig å utnytte frekvensressursene med nyere teknologi.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Schneider Electric og NVIDIA styrker samarbeidet innen AI

– Det elektromagnetiske frekvensspekteret er en begrenset naturressurs, påpeker myndigheten.

Nkom anbefaler at myndighetene legger til rette for en smidig overgang gjennom tett dialog med tilbyderne og berørte aktører. Samtidig understreker de viktigheten av felles informasjonskampanjer og tydelig kommunikasjon om at 2G-nettet vil fases ut.

Undersøkelsen bygger på 363 svar fra kommunal, statlig og privat sektor.