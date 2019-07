Google og VMware med felles skysatsning

Google og VMware har inngått et samarbeid som skal gjøre det enklere for bedrifter å flytte VMware -«workloads» som kjører på egne servere til Googles skytjenester (Google Cloud Platform – GCP). Det skriver blant andre Techcrunch og Bloomberg.

Samarbeidet innebærer at Google Cloud nå støtter VMware Cloud Foundation, som er VMwares løsning for hybride skyløsninger. Det hele er basert på en plattform fra et tredje selskap: CloudSimple. Google vil ifølge Techcrunch jobbe sammen med CloudSimple, og også tilby førstelinje brukerstøtte for løsningen.

«Kunder har spurt oss om å tilby bred støtte for Vmware, og nå med Google Cloud VMware Solution by CloudSimple, vil kundene våre være i stand til å kjøre VMware vSphere-baserte workloads i GCP», heter det i en uttalelse fra Google, ifølge Techcrunch.

Den nye løsningen skal støtte hele VMware-stacken, som vCenter, vSAN og NSX-T.

Har lignende samarbeid med Microsoft og AWS

VMware har også tilsvarende samarbeid med konkurrentene AWS (Amazon Web Services) og Microsoft Azure.

Thomas Kurian, CEO i Google Cloud. Arkivfoto. Foto: Google

Det forventes at Googles forretningsområde for skytjenester vil omsette for rundt 8 milliarder dollar (70 mrd. norske kroner) i år. Dette er imidlertid småpenger i forhold til hva AWS og Microsoft omsetter for. Til sammenligning omsatte Microsofts Azure-avdeling for eksempel for 11 milliarder dollar bare i løpet av siste kvartal, mens kvartalsomsetningen til AWS lå på 8,5 milliarder. Det gjør at Google har behov for denne typen partnerskap som de nå har inngått med VMware.

– Det betyr at kunder kan ta med seg alle sine eksisterende VMware-verktøy, policyer og praksiser fra en privat sky «on premise» til Google Cloud. Kunder ba oss om å gjøre det enkelt å beskytte sine investeringer i VMware, sier Google Cloud-sjef Thomas Kurian i et intervju med Bloomberg.