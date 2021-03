Google øker Chrome-tempoet

Da Google for mer enn ti år siden begynte å gi ut nye versjoner av Chrome og Chromium-rammeverket nettleseren er basert på, hver sjette uke, vakte det oppsikt. På den tiden var det fortsatt uvanlig at programvareprodukter fikk ny funksjonalitet mer enn én til to ganger i året.

Bortsett fra Apple Safari, som stadig bare kommer med én stor funksjonsoppdatering i året, leveres det nå helt nye versjoner av de fleste nettlesere med bare noen ukers mellomrom.

Hyppige funksjonsoppdateringer er i dag helt ordinært. Ikke minst mobilapper oppdateres ofte på denne måten.

Fra seks til fire uker

I går fortalte Google at utgivelsestakten for Chrome økes ytterligere, til hver fjerde uke. Dette tilsvarer det tempoet Mozilla Firefox har blitt utgitt med det siste året.

Begrunnelsen for å gjøre dette ser rett og slett ut til å være at det nå er mulig, etter å ha forbedret test- og utrullingsprosessene for Chrome.

Dette taktskiftet vil bli innført med Chrome 94 som kommer i tredje kvartal i år.

Et nytt alternativ

Samtidig med denne fartsøkningen, skal Google introdusere en versjon av Chrome og Chromium som heter Extended Stable. Her er takten halvparten så høy, det vil si at nye versjonen utgis hver åttende uke.

Denne er ment for virksomheter som ønsker et lavere tempo, men også for nettleserleverandører som baserer nettleseren sin på Chromium. Flere av disse leverandørene er relativt små selskaper, og noen av disse har det allerede ganske travelt med å integrere sin egen funksjonalitet med endringene som stadig gjøres i Chromium.

Extended Stable-utgavene vil likevel motta viktige sikkerhetsfikser hver andre uke.

Google har også planer om å gjøre endringer i Chrome OS-utgivelsene. Her er ikke detaljene klare ennå, men det antydes at selskapet vil støtte flere stabile utgivelser på en gang.