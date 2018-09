Google overfører hele ansvaret for Kubernetes til utviklerne og brukerne

På bloggen til Googles skytjenester kan man nå lese at selskapet overfører hele administrasjonen og kontrollen over sin konteinerplattform Kubernetes til samfunnet som utvikler og bruker plattformen.

Kubernetes er et Google-utviklet system for utrulling, skalering og administrasjon av konteinerbaserte applikasjoner. Google åpnet kildekoden til Kubernetes i 2014, og nå tar de altså et steg videre mot å legge prosjektet i hendene på offentligheten.

CNCF tar over

Det gjør de ved å overføre eierskap og ansvaret for både testing, infrastruktur og administrasjon til bidragsyterne selv, nærmere bestemt organisasjonen Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Google donerer 9 millioner dollar fordelt på tre år til CNCF for å dekke infrastruktur-kostnader knyttet til overføringen. Hensikten med overføringen er ifølge Google å legge til rette for videre vekst og innovasjon for plattformen.

Populær

Kubernetes har økt kraftig i omfang siden lanseringen. Google skriver at hele 54 prosent av Fortune 100-selskaper, som altså representerer de største amerikanske selskapene, benytter Kubernets på en eller annen måte.

I tillegg har utviklere lagt igjen rundt én million kommentarer relatert til Kubernetes-prosjektet på GitHub.

Plattformen skal i dag være et av de aller mest populære åpen kilde-prosjektene i verden. I løpet av juli måned skal Kubernetes-konteinerregisteret som Google er vert for ha hatt rundt 130 millioner nedlastinger av kjernekomponenter – cirka 4 millioner per dag.

Mer informasjon om Kubernetes og hvordan det fungerer finner du på prosjektets hjemmeside.

