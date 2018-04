Google Regneark har fått makro-støtte

Google har kunngjort at selskapets webbaserte Excel-utfordrer, Google Regneark (Sheets), har fått støtte for innspilling av makroer. Dette skal gjøre det enklere for brukerne å automatisere repeterende oppgaver.

Selv mange år etter lanseringen henger webbaserte Google Regneark (Sheets) et godt stykke bak Microsoft Excel når det gjelder funksjonalitet. Excel har tross alt blitt videreutviklet kontinuerlig siden den første utgaven kom i 1985. Det er verdt å nevne at heller ikke Microsofts egen webutgave av Excel er i nærheten av å ha all den funksjonaliteten som de installerte utgavene har.

Sikkerhet

Støtte for makroer har vært blant disse manglene. Ifølge VentureBeat har først og fremst sikkerhetsproblematikk vært årsaken til at makroer ikke har kommet på plass tidligere. Makroer, i alle fall slik de tilbys i Excel, er et svært kraftig verktøy. Men det kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Derfor er kjøring av makroer deaktivert som standard når man åpner et regneark i Excel.

Makroene som spilles inn i Google Regneark, lagres i JavaScript-varianten Google Apps Script. Brukerne kan i etterkant redigere denne koden ved behov. Det er også mulig å skrive nye makroer direkte i Google Apps Script.

G Suite-applikasjonene har lenge hatt støtte for nettopp Google Apps Script, som kan brukes til å utvide funksjonaliteten til applikasjonene. Men i motsetning til makroer, kreves det programmeringskunnskaper for å opprette slike skripts.

Google opplyser at makroene kan kjøres uten å avbryte andre brukere som også er inne og redigerer det samme regnearket.

Andre nyheter

Den samme oppdateringen av Google Regneark inkluderer også flere andre, mindre nyheter, inkludert støtte for flere nye typer diagrammer, flere funksjoner og utvidet utskriftsfunksjonalitet.

Foreløpig ser det ikke ut til at den nye funksjonaliteten har blitt rullet ut til alle brukerne av Google Regneark. Det er ikke uvanlig at dette tar noen dager.

