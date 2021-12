I november ble det kjent (for abonnenter) at sporingsbrikkeselskapet Tile, som regnes som en pioner i dette markedet, har blitt kjøpt av Life360, som er mest kjent for en app hvor medlemmer av en familie kan se posisjonen til de andre familiemedlemmene, inkludert barn.

Nå hevder The Markup, en nyhetstjeneste som oppgir at den undersøker hvordan mektige organisasjoner bruker teknologi for å endre samfunnet vårt, at Life360 selger disse posisjonsdataene til rundt et dusin datameglere, som igjen selger dem videre til så godt alle som er interessert. De solgte dataene skal blant annet bli brukt i annonsekampanjer. Noen av datameglerne selger bare anonymiserte aggregerte data videre, mens andre også selger rådata.

Inneholder ikke navn

Dataene som selges av Life360, inkluderer angivelig ikke informasjon som direkte kan identifisere den fysiske brukeren. I stedet benyttes unike ID-er fra brukerenhetene. Uansett kan posisjonsdata i kombinasjon med åpne data kan ofte være nok til å identifisere personer, ved å se på hvor hyppig brukeren er på ulike steder, og på hvilke tidspunkter. Typisk vil bostedet og arbeidsplassen skåre høyt på hyppighet.

Gründer og toppsjef i Life360, Chris Hulls, har svart på spørsmål fra The Markup om virksomheten. Blant annet forteller han at dataene avidentifiseres før de videreselges. De kan likevel inneholde IP-adresse, enhetens annonse-ID og selvfølgelig posisjonsdata. Ifølge Hulls forbyr kontraktene selskapet har med sine kunder at kundene reidentifiserer individuelle brukere. Hulls sier han ikke kjent med at dette har blitt gjort, men The Markup lister flere kunder av selskapet som i seg selv er kontroversielle, ellers om selger data videre til kontroversielle kunder.

Iblant kan dataene som Life360 deler med enkelte tredjeparter, være temmelig ferske – maksimalt 20 minutter, forteller én av kildene til saken. De fleste av kildene er ikke navngitte, tidligere ansatte hos datameglere som har videresolgt dataene fra Life360, samt tidligere ansatte hos Life360.

Oppgitt i personvernpolicyen

Strengt tatt er det ingen hemmelighet at Life360 selger brukerdataene videre. I personvernbetingelsene til selskapet skilles det mellom brukere bosatt i EØS-området, Storbritannia eller Sveits, og brukere bosatt i resten av verden. Trolig er den største forskjellen at selskapet henter inn samtykke fra brukere i EØS-området, Storbritannia og Sveits, før selskapet selger brukerdataene deres til tredjeparter, mens brukere i andre land aktivt må takke nei til dette. Dette gjøres i personverninnstillingene i appen.

Hvor mange som faktisk leser personvernbetingelsene før de tar i bruk en app eller tjeneste som dette, er uklart.

Betydelig inntekt

I 2020 skal Life360 ha solgt brukerdata for 16 millioner dollar, noe som ifølge The Markup utgjorde nesten 20 prosent av den totale omsetningen til selskapet. Samme år gikk selskapet med et underskudd på omtrent like mye, 16,3 millioner dollar.

I tillegg til Tile, har selskapet tidligere i år kjøpt selskapet Jiobit, som også selger sporingsbrikker.

Til The Markup forteller Hulls at selskapet ikke har noen planer om å selge data fra Jiobit- og Tile-enhetene.