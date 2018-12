Google rydder i meldingstjenestene

Google har lenge blitt kritisert for å tilby en uoversiktlig jungel av meldingstjenester, som alle har litt forskjellige, men likevel mye overlappende funksjonalitet. Ingen av dem brukes av alle, og knapt noen bruker alle tjenestene. Hvilken tjeneste en bør bruke når, og til hvem, framstår for mange som temmelig uklart.

Det er ikke alltid så lett å forstå hva Googles strategi bak alt dette egentlig er. Selv om selskapet er kjent for å ha mange baller i luften på en gang, hvorav det alltid har vært klart at bare noen få kommer til å lande, så er det lite produktivt å forvirre brukerne.

Sammenslåing

Nå kan det være at Google har innsett dette, eller i alle fall har kommet fram til at antallet ulike meldingstjenester fra selskapet er for høyt. Derfor foregår det nå en delvis sammenslåing av i alle fall to av tjenestene, hvor gode ideer fra den minst brukte får leve videre i den som har blitt bruk av en nokså mange.

Det som nå er klart, er at Allo-tjenesten skal fases ut. Denne drøyt to år gamle tjenesten skal skrus av i mars 2019. Allerede tidligere i år ble videreutviklingen av Allo satt på pause, mens deler av funksjonaliteten ble flyttet over i Messages, Googles utvidede SMS-app, som også kan brukes i nettleseren på for eksempel en pc når mobilen er koblet til samme lokalnett som pc-en.

Ifølge Google har Messages av rundt 175 millioner månedlige brukere.

Videosamtale-appen Duo, som ble avduket samtidig med Allo, får leve videre og har det siste året fått ny funksjonalitet og støtte for flere plattformer.

Hangouts

De eldre Hangouts-tjenesten har i den senere tiden blitt dreid stadig mer mot bedriftsmarkedet gjennom avleggerne Hangout Chat og Hangouts Meet, som primært dreier seg om henholdsvis samhandling og videomøter. De to nyere tjenestene er først og fremst beregnet for Google G Suite-kunder, men skal etter hvert også åpnes for andre Hangouts-brukere.

Inntil da vil selskapet tilsynelatende støtte Hangouts-tjenesten på samme måte som i dag.

