Microsoft lanserer gratis samhandling for bedrifter. Går rett i strupen på Slack

Microsoft lanserte i går en rekke nyheter myntet på bedriftskunder. Det inkluderer blant annet en ny gratis versjon av deres skybaserte produktivitetsløsning, Microsoft Teams.

Teams ble introdusert i fjor som et samarbeidsverktøy integrert i Office 365, og med funksjonalitet som konkurrerer direkte blant annet mot populære Slack og Facebook at Work.

Det er ingen hemmelighet at Microsoft planlegger at Teams skal erstatte Skype for Business. Google beveger seg i tilsvarende retning med sin Hangouts og G Suite.

Slack har lenge hatt svært gode muligheter for integrering mot tredjeparts verktøy og tjenester, men forspranget er i ferd med å bli innhentet.

Tar opp kampen om SMB

Og med gratisutgaven av Teams legger Microsoft inn kraftige skyts mot rivalene.

Løsningen krever ikke et Office 365-abonnement som tidligere, men inkluderer likevel online-utgaver av Word, Excel og Powerpoint.

Microsoft legger ikke skjul på at små- og mellomstore bedrifter (SMB) er målgruppen. Det lokkes med ubegrenset meldinger via chat, søk, gjestetilgang, fildeling, innebygd tale- og videokonferanse, samt støtte for opptil 300 brukere, helt kostnadsfritt.

Gratisutgaven inkluderer også 10 gigabyte med delt lagringsplass og ytterligere 2 gigabyte per bruker.

Gratisversjonen av Slack er til sammenligning begrenset til 10.000 søkbare meldinger, 10 app-integrasjoner, 5 gigabyte lagringsplass, ingen gjestekontoer og kun én-til-én videosamtale.

Snart fem år gamle Slack røpet for øvrig før sommeren at de har 8 millioner brukere, hvorav 3 millioner er betalende kunder og resten gratispassasjerer. Mens det spekuleres i om tech-oppstarten er på vei mot en børsnotering er det klart at utgiveren Slack Technologies fortsatt går med underskudd.

200.000 virksomheter hadde tatt i bruk Microsoft Teams som del av Office 365-abonnement for ganske nøyaktig ett år siden. Nå senkes inngangsbilletten til null kroner.