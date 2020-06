Google saksøkes for å spore brukere i inkognito-modus

Google har blitt saksøkt for å spore aktiviteten til brukere på internett, selv om de har brukt Chrome-nettleseren i inkognito-modus. Det skriver Business Insider og The Mercury News.

Tre amerikanske brukere står bak gruppesøksmålet, hvor de forlanger minst 5000 dollar til hver av «millioner av berørte brukere». Skulle de tre vinne søksmålet vil det bety at Google må betale minst 5 milliarder dollar i erstatning.

Det spørs imidlertid hvor sannsynlig det er at de kommer noen vei med dette gruppesøksmålet, ettersom det går veldig klart og tydelig frem hva inkognito-funksjonen gjør – hver gang man åpner en ny inkognito-fane i nettleseren.

Inkognito-modus betyr ikke at man surfer anonymt, men at surfehistorikken ikke lagres og at nettleseren ikke setter cookies eller lagrer nettleserdata lokalt på PC-en din, og heller ikke husker informasjon du taster inn i skjemaer på nettsider. Nettstedene man besøker vil imidlertid fortsatt kunne spore deg på samme måte som før. Hvilke nettsteder du besøker vil heller ikke skjules for internett-leverandøren.

Slik ser det ut når du åpner en inkognito-fane i den norske versjonen av Google Chrome:

Saksøkerne påpeker at Google – selv om man har skrudd på inkognito-modus – samler inn data gjennom analyse- og sporingsverktøy som Google Analytics og Google Ad Manager.

«Gjennom sin omfattende datasporingsvirksomhet vet Google hvem vennene dine er, hva hobbyene er, hva du liker å spise, hvilke filmer du ser, hvor og når du liker å handle, hva favorittreisemålene dine er, hva favorittfargen din er, og til og med de mest intime og kanskje pinlige tingene du ser når du surfer på nettet – uansett om du følger Googles råd for å holde aktivitetene dine privat», heter det i søksmålet.

Google avviser påstandene i søksmålet.

«Inkognito-modus i Chrome gir deg valget om å surfe på nettet uten at aktiviteten lagres til nettleseren eller enheten din. Som vi klart opplyser om hver gang du åpner en ny inkognito-fane, kan nettsider være i stand til å samle informasjon om surfeaktiviteten din i løpet av økten», uttaler en talsperson for Google til Business Insider.