Google saksøkes for 40 milliarder kroner for å spore Chrome-brukere som surfer i privatmodus

Privat surfemodus er et yndet valg for folk som er opptatt av personvern og sporing på nettet, men et nytt søkmål sår tvil om hvordan denne modusen fungerer i verdens mest brukte nettleser.

Bloomberg og The Verge rapporterer at et gruppesøksmål er blitt rettet mot Google for sporing av Chrome-brukere som brukte nettleserens «Inkognito»-modus, som altså er ment å forhindre sporing. I søksmålet kreves en erstatning på 5 milliarder dollar, over 40 milliarder kroner.

Prøvde å få saken droppet

Søksmålet fant først sted i fjor sommer, som digi.no rapporterte. Google har siden den gang forsøkt å få retten til å droppe saken, men en føderal dommer i USA avviste nylig Googles forespørsel.

Rettens begrunnelse var at selskapet ikke skal ha opplyst overfor brukerne at datainnsamling finner sted selv om man benytter den private surfemodusen.

Ifølge søksmålet hevdes det blant annet at Google samler inn data via analyseverktøyet Google Analytics, annonsetjenesten Google Ad Manager og diverse andre applikasjoner og mobilapper.

Innsamlingen av data gir Google innsikt i data om brukernes venner, hobbyer, shoppingvaner og annen informasjon av langt mer personlig art som det søkes etter på nettet, heter det i dokumentene.

Søksmålets grunnlag er at datainnsamlingen avgivelig representerer et brudd på personvern- og avlytningslovene i California, og saksøkerne krever en oppreisning på minst 5000 dollar per bruker. Med andre ord omfatter saken angivelig millioner av brukere, gitt totalsummen på 5 milliarder dollar.

Avvises av Google

Google har helt siden starten avvist grunnlaget for søksmålet.

– Vi benekter disse påstandene på det sterkeste og vil forsvare oss kraftig mot dem. Inkognito-modusen i Chrome gir deg valget å surfe på internett uten at aktiviteten din blir lagret i nettleseren eller enheten. Som vi tydelig opplyser hver gang du åpner en ny inkognito-fane, kan nettsider samle inn informasjon om surfeaktiviteten din, sa Google i en kommentar.

Selskapet har også tidligere påpekt at «inkognito» ikke betyr «usynlig», og at brukerens aktivitet kan være synlig for nettsider man besøker, og for analyse- og annonsetjenester fra tredjeparter som brukes av nettsidene.

Når man åpnet et inkognito-vindu opplyses det at Chrome ikke vil samle inn surfedata, informasjonskapsler eller informasjon man fyller ut i skjemaer. Samtidig informeres det i klare ordelag at aktiviteten fremdeles vil være synlig for nettsider man besøker, internettilbyderen og potensielt andre aktører som arbeidsgiveren eller skolen.

Hvorvidt saksøkerne har en god nok sak, gjenstår dermed å se.