Google sikrer seg retten til nær to gigawatt fremtidig atomenergi

Google gir et økonomisk løft til det amerikanske selskapet Elementl Power for å forberede tre potensielle lokasjoner for kjernekraftverk.

Det skriver World Nuclear News.

Målet er at hver lokasjon skal kunne generere 600 MW kjernekraft – tilsvarende kapasiteten til Danmarks nest største havvindpark, Kriegers Flak.

– Google ønsker å bidra til å styrke strømnettet i områder der selskapet har datasentre, og avansert atomteknologi gir pålitelig energisikkerhet døgnet rundt, uttaler Amanda Peterson Corio, global leder for energiforsyning til datasentre, i en pressemelding.

Dette er ikke første gang Google ser mot kjernekraft.

I oktober inngikk selskapet en avtale med Kairos Power om kjøp av små modulære atomreaktorer (SMR). Dette er del av en større trend der store teknologiselskaper vender seg mot kjernekraft for å sikre stabil strømforsyning til datasentrene sine.

Det nye samarbeidet mellom Google og Elementl Power er ikke noe unntak. For selv om energien fra kjernekraftverkene i prinsippet kunne mates ut på det offentlige strømnettet – som i økende grad belastes av blant annet datasentre – har Google førsterett til energien, opplyser selskapet i pressemeldingen.

KI presser energiforsyningen

En framskrivning fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at amerikanske datasentre vil bruke over 400 TWh strøm i 2030. Til sammenligning var Danmarks totale energiforbruk i 2024 på 38,2 TWh.

Særlig kunstig intelligens får æren for den akselererende strømbruken – noe også Google har merket seg.

– Samarbeidet vårt med Elementl Power forbedrer evnen vår til å bevege oss i det tempoet som kreves for å møte dette øyeblikket preget av KI og amerikansk innovasjon, sier Amanda Peterson Corio.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.dk.