Google-sjef: – Vi ville utforske hva det vil si å være til stede i Kina

Google-sjef Sundar Pichai uttalte seg i går for første gang offentlig om den kontroversielle søketjenesten som selskapet utvikler for det kinesiske markedet. Det mest kontroversielle med den potensielle tjenesten, som fortsatt bare er på forsøksstadiet, er at den innebærer sensur av søkeresultatene. Planene har fått omfattende kritikk, både internt og eksternt, selv om ikke så mange detaljer om prosjektet er offentlig kjent.

Google har også tidligere tilbudt en sensurert søketjeneste i Kina. Den ble lagt ned da selskapet trakk seg ut av Kina for åtte år siden.

Nå har tiden kommet for å revurdere denne avgjørelsen, sa Pichai i et live-intervju på scenen under Wired 25 Summit, som ble arrangert i går i forbindelse med at Wired er 25 år i år.

Utforsker

– Det er et fantastisk, innovativt marked. Vi ønsket å finne ut hvordan det ville se ut dersom vi var i Kina, så det er det vi har gjort internt. Gitt hvor viktig dette markedet er, og hvor mange brukere det er der, anser vi oss for å være forpliktet til å tenke nøye over dette problemet med et langsiktig perspektiv, sa Pichai ifølge Wired.

Han pekte på at 20 prosent av verdens befolkning bor i Kina, og at Googles misjon, «Organize the world’s information and make it universally accessible and useful.», forplikter selskapet til å tilby informasjon til alle. Dette gjelder tydeligvis også innbyggerne i land hvor styresmaktene krever sensur av søkeresultatene.

Pichai er likevel nøye med å understreke at dette ikke er en avgjørelse selskapet tar lett på.

Balansegang

– Folk forstår det ikke helt, men du må alltid balansere et sett med verdier i hvert nye land. Dette inkluderer det å tilby tilgang til informasjon, ytringsfrihet og personvern. Men vi følger også loven i hvert eneste land, sa han ifølge Wired.

Ifølge CNET sa Pichai også at interne tester har vist at Project Dragonfly, som prosjektet kalles, viser at den kinesiske søketjenesten vil kunne levere gode søkeresultater på mer enn 99 prosent av spørringene.

– Det er svært mange områder hvor vi vil kunne tilby informasjon som er bedre enn det som er tilgjengelig, sa Pichai. Men det er ikke sikkert at Google noen gang vil lansere denne tjenesten.

– Det er veldig tidlig, Vi vet ikke om vi vil eller kan gjøre dette i Kina, men vi mente at det var noe det var viktig for oss å utforske, sa han.

Les også: Google-ansatte sier opp i protest mot Kina-sensur