Google skal bygge egen terabit/s-kabel mellom USA og Europa

I et globalt nettskymarked er det avgjørende å ha svært gode forbindelser mellom kontinentene. Blant annet finnes det en rekke undervannskabler som går mellom Nord-Amerika og Europa. Foreløpig dekker disse trolig behovet, men ifølge den franske telekom-operatøren Orange dobles behovet hvert annet år.

Flere av de store nettskyoperatørene har det siste tiåret investert i konsortier som står bak noen av de nyeste sjøkabelprosjektene. For eksempel er Facebook og Google medeiere i Havfrue-kabelen mellom østkysten av USA og Irland og Danmark, som skal tas i bruk i 2019. Selskapet har investert i ytterligere fem internasjonale undervannskabler som blir klare til bruk til neste år.

Dunant

I forrige uke kunngjorde Orange at selskapet har blitt valgt som europeisk landingspartner for den første transatlantiske sjøkabelen som Google etablerer på egenhånd. Den kalles for Dunant – etter Henri Dunant, grunnleggeren av Røde Kors – og skal gå mellom Virginia Beach i USA og kysten av Frankrike.

Dette er den første nye fiberkabelen mellom USA og Frankrike på mer enn 15 år. Den skal kunne kombineres med teknologi fra flere ulike leverandører, for å sikre at kapasiteten til kabelen relativt enkelt kan økes i takt med teknologiutviklingen i årene som kommer.

Googles Dunant-sjøkabel skal gå mellom østkysten av USA og kysten av Frankrike og blant annet forbinde selskapets nettskyregioner i North Virginia og Belgia. Illustrasjon: Google

Hvor mye kapasitet den vil ha fra starten av, når den etter planen blir klar til bruk i 2020, er uklart. Men Orange antyder av hvert fiberpar vil ha en kapasitet på minst 30 terabit per sekund. Hvor mange fiberpar det vil være i den 6600 kilometer lange Dunant-kabelen, er ikke oppgitt, men det er ikke uvanlig med åtte par.

Kabelen skal designes, produseres og legges av TE SubCom.

Det er ikke nødvendigvis slik at det bare er Google som kommer til å bruke Dunant-kabelen. Alt tyder på at i alle fall Orange vil få mulighet til å benytte den til egen trafikk.

Curie

Googles aller første heleide sjøkabel, Curie, legges nå mellom USA og Chile. Den er oppkalt etter forskeren Marie Curie og ventes å bli klar til bruk i 2019.

Selskapet vil fortsette å gi dets heleide sjøkabler navn etter betydningsfulle innovatører, og da på en alfabetisk måte. Man bør derfor ikke bli overrasket dersom den neste kabelen til selskapet vil hete Einstein.

