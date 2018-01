Både Google og Facebook skal få direkte fiberaksess til Skandinavia

Både Facebook og Google skal ta i bruk Havfrue-kabelen som skal strekkes mellom New Jersey i USA og Jylland i Danmark. Også County Mayo i Irland skal knyttes til det samme sjøkabelsystemet. I tillegg har datasenteroperatøren Bulk Infrastructure en opsjon om å få en forbindelse fra et knutepunkt på hovedkabelen og til Kristiansand i Norge. Det norske selskapet er medlem av konsortiet som står bak kabelen. Selskapets planer ble for alvor kjent gjennom en artikkel i DN i romjula i fjor.

Ferske kunngjøringer

Irske Aqua Comms kunngjorde mandag denne uken at selskapet, som også er med i konsortiet, har blitt pekt ut til å være operatør av landingen i USA, Irland og Danmark. Selskapet opplyser at Havfrue-kabelen vil være den første nye kabelen på nesten to tiår som direkte forbinder USA og fastlandet i Nord-Europa. Det er ventet at kabelen skal bli operativ i 2019.

Det er TE SubComm, et datterselskap av TE Connectivity (tidligere Tyco Electronics), som skal være systemleverandør, noe som ble kunngjort i forrige uke.

Ifølge danske Ingeniøren skal Havfrue-kabelen i utgangspunktet få en kapasitet på 108 terabit per sekund. Men den skal kunne skalere til høyere kapasitet med framtidige generasjoners SLTE-teknologi (Submarine Line Termination Equipment).

Én av tre nye for Google

Det at Facebook er deltaker i konsortiet, har vært kjent en liten stund. At Google også er med ble tilsynelatende først offentliggjort i dag, i et blogginnlegg om hvilke planer selskapet har for å bygge ut og knytte sammen dets globale nettsky.

Dette er ikke første gang noen av de amerikanske teknologigigantene samarbeider om sjøkabler. Google og Facebook samarbeider også om kabelen Pacific Light Cable Network, som skal levere 120 terabit per sekund mellom Los Angeles og Hong Kong når den etter planen blir klar til bruk i fjerde kvartal i år.

Facebook og Microsoft står bak på sin side bak Marea-kabelen mellom Virginia Beach i USA og Bilbao i Spania. Den skal etter planen tas i bruk i det inneværende kvartalet.

Googles nettskyinfrastruktur ved begynnelsen av 2018, inkludert de tre sjøkablene som skal tas i bruk i 2019. Illustrasjon: Google

I tillegg til Havfrue-kabelen, kunngjorde Google i dag også at selskapet investerer i og skal bruke i Curie-kabelen mellom Los Angeles og Chile, samt i HK-G-kabelen mellom Hong-Kong og Guam, som også vil styrke den totale kapasiteten til Google mellom Australia og viktige knutepunkter i Asia.

I løpet av året skal Google åpne fem nye nettskyregioner, i tillegg til de 15 selskapet har i dag. De to første, Nederland og Montreal, skal åpnes dette kvartalet. De tre neste skal åpnes i henholdsvis Los Angeles, Finland og Hong Kong.

På denne siden er det et kart som gir oversikt over mange av de internasjonale sjøkablene som er i bruk eller under bygging i dag.

