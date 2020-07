Google skal ikke bruke Fitbit-data til annonser

Google kjøp av Fitbit er ennå ikke godkjent av EU-kommisjonen, og selskapet må trolig gjøre betydelige innrømmelser for at det skal gå gjennom.

Én slik innrømmelse ser nå ut til å være at selskapet går med på at det ikke bruker helsedata fra Fitbit til annonsestyring.

Enheter, ikke data

– Avtalen handler om enheter, ikke data. Vi setter pris på muligheten til å samarbeide med EU-kommisjonen om en tilnærming for å sikre forbrukeres forventninger om at enhetsdataene til Fitbit ikke brukes til annonsering, skriver Google i en epost til Reuters.

Selv om mange Fitbit-brukere uttrykte bekymring da det i november i fjor ble kjent at Google vil kjøpe Fitbit for et beløp som den gang tilsvarte drøyt 19 milliarder kroner, er det ikke brukernes personvern EU-kommisjonen primært er opptatt av i denne omgang.

Vurderingen av oppkjøpet handler om antitrust og markedsmakt.

Liten aktør

Selv om Fitbit er en kjent merkevare, hadde selskapet en temmelig beskjeden markedsandel på 3,0 prosent innen kroppsnær teknologi i årets første kvartal. Apple var ti ganger så store, målt i antallet leverte enheter, og også Xiaomi, Samsung og Huawei leverer flere enheter enn Fitbit.

Ifølge Reuters er det ventet at EU-kommisjonen vil be om tilbakemeldinger fra både konkurrenter og brukere om oppkjøpsavtalen. Basert på dette kan kommisjonen komme til å kreve flere innrømmelser fra Google eller sette i gang en fire måneder lang granskning av oppkjøpet, dersom motforestillingene er store.